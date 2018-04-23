İzmir'in 3 ilçesinde 23 Nisan coşkusu

İZMİR'in Bergama, Ödemiş ve Foça ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bergama'ki kutlamalar saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumuyla başladı. Resmi törenlerin ikinci adresi 14 Eylül Stadyumu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine; Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Garnizon Komutanı Tank Albay Murat Sağlık, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA"

Vatandaşların tribünleri tıklım tıklım doldurduğu kutlamalarda Bergamalı öğrencilerden oluşan halk dansları ekipleri ve yurt dışından gelen konuk ekipler, izleyenlere birbirinden keyifli gösteriler sundu. Gösteriler sırasında İzmir Marşı çalınınca tribünlerde oturan Bergamalılar, ellerinde bulunan Türk bayraklarını sallayarak "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" nakaratını hep bir ağızdan söyledi. Törende ayrıca 'Ulusal Egemenlik Haftası' konulu şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Stadyumdaki törenlerin ardından Türkiye Yardımseverler Derneği Bergama Şubesi tarafından 23 Nisan nedeniyle düzenlenen geleneksel sünnet şöleni yapıldı. Şölene katılan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Bergamalı yardımsever Mukaddes Kuduğ'un oğlu Engin Kuduğ'a bu geleneğin sürdürülmesinde ki katkılarından dolayı bir buket çiçek verdi.

ÖDEMŞ'TE DE KUTLANDI

Ödemiş'teki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, Hükümet Meydanı'nda başladı. Saat 10.00'da başlayan törene; Kaymakam Celil Ateşoğu, Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, Başsavcı Celal Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, gaziler derneği üyeleri, siyasi parti başkan ve yöneticileri, öğretmenler, bir grup öğrenci ve halk katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, Atatürk Heykeline çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra kalabalık, İstiklal İlkokulunda yapılacak tören için İstiklal İlkokuluna gitti. Çocukların yaptıkları resim sergisini gezen protokol üyeleri, hatıra koltuğunda bir de resim çektirdi. Okulda yapılan çeşitli etkinliklerle çocuk bayramı kutlandı.

FOÇA'DA COŞKU

Foça'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na tüm okullar adına Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Kutlama programına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup Görev Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, sivil ve askeri erkan, Foça Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreni sonrasında Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'nda kutlamaya geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Foça Ortaokulları Öğrenci Meclis Başkan Yardımcısı Nil Duyar, günün anlamı ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Bedia Midilli İlkokulu öğrencileri, müzikli gösterisini sundu. Şiirler okundu. Reha Necla Midilli İlkokulu, Necla Midilli Merkez Ortaokulu ve Reha Midilli İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterileri sergiledi. Resim, şiir, kompozisyon ve spor dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödülleri verildi. Foça Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, İzmir Zeybek gösterisi sundu. Foça 2. Uluslararası Çocuk Şenliği için yurtdışından katılan Gürcistan topluluğu da gösterisi yaptı.

Yüksel BALCI- Oben ULU- Seyfi GÜL / İZMİR, ()

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