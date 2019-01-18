İzmir Gazetesi yola çıktı

TÜRK basınının önemli merkezlerinden İzmir'de, 'İzmirGazetesi' adlı internet haber portalı, haftalık çıkacak 'İzmir Gazetesi' ve 'Radyo İzmir' yayın hayatına 'merhaba' diyor.

İzmir'in ve İzmirlinin önemli gelişmelerden haberdar olabileceği, farklı bakış açılarını barındıracağı, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede duracağı, tarafsızlık ve objektifliği ilke edineceği vurgulanan İzmirGazetesi, Bayraklı'daki ofisinde faaliyet yürütecek. İzmir basın yayın dünyasına yeni soluk getirecek medya grubunun Genel Yayın Yönetmenliğini deneyimli gazeteci Abdi Karagözoğlu, Genel Müdürlüğünü Demet Kebapçılar, Koordinatör Yazı İşleri Müdürlüğünü Mustafa Akbaş, Yazı İşleri Müdürlüğünü Hürol Dağdelen, Spor Müdürlüğünü Abdullah Çelebi üstlenecek.

İzmirGazetesi'nin 28 Ocak 2019 Pazar günü, 24 sayfalık ilk sayısı ile okurlarıyla buluşması planlanırken, www.izmirgazetesi.com.tr ise yayın hayatına başladı. 98.6 frekansında yayın yapacak Radyo İzmir de yakın zamanda radyo dinleyicisi ile buluşacak.

İZMİR, ()

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