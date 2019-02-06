İzmir eski Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, toprağa verildi

Bir süredir zatürre tedavisi gören ve memleketi İzmir’de hayatını kaybeden emekli 1’inci sınıf Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, Gaziemir İlçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. cenaze törenine, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

İzmir’de 1991- 2002 yılları arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Devlet Büyükleri Koruma Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Adnan Menderes Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunan, 2002 yılı Temmuz ayında yapılan Emniyet Şurası'nda terfi aldıktan sonra Bitlis ve Elazığ’da il emniyet müdürlüğü yapan ve bir süredir zatürre tedavisi gördüğü hastanede bu gece hayatını kaybeden 2 çocuk babası Fahrettin Coşkun, bugün toprağa verildi. Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camii’nde, öğle vaktinde düzenlenen cenaze törenine, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın yanı sıra, çok sayıda polis şefi katıldı. Fahrettin Coşkun’un oğlu Volkan Coşkun, taziyeleri kabul etti. Ayrıca Coşkun’un tabutunun üzerine, görevdeyken giydiği 1’inci sınıf emniyet müdürü kepi konuldu. Kılınan namazın ardından, polis merasim mangası tarafından taşınan cenaze, Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.

Davut CAN / İZMİR, ()

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