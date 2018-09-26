İzmir emniyetinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

İZMİR'de Ege Mahallesi'nde uyuşturucu ve asayiş denetimleri sırasında incelemelerde bulunan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan mahalle muhtarı ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için giysi yardımı istedi. Aşkın'ın talimatıyla polis teşkilatı, yardıma ihtiyacı olan 25 öğrenciye giysi dağıttı.

Adı sık sık asayiş ve uyuşturucu denetimleri sırasında geçen Ege Mahallesi'nde, polisin kontrollerini sürdürdüğü sırada İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yardımcılarından olay yerinde bilgi aldı. Bu sırada hem mahalle muhtarı hem de vatandaşlar, Emniyet Müdürü'nden çocuklarının eğitim eksiklikleri için yardımcı olmasını istedi. Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla polis teşkilatı, yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin isimlerini belirledi. Bağlantıyla geçilen tekstil firması aracılığıyla aynı mahallede okula giden ve ekonomik durumları iyi olmayan 25 öğrenciye okul kıyafetleri dağıtıldı. Yeni kıyafetlerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Konak İlçe Emniyet Müdürü Mete Ünsal'da öğrencilerle yakından ilgilendi, okul çevresinde sorun yaşamaları halinde kendisini aramalarını istedi.

Taylan YILDIRIM / İZMİR ()

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