İzmir Emniyeti'nden 36 çocuğa Ankara gezisi

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Ödemiş ilçesindeki 3 Eylül Bölge Yatılı Ortaokulu'nda okuyan ve daha önce Ankara'yı gezme fırsatı bulamayan 36 kız öğrenci, 3 gün boyunca başkenti gezdi.

İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'nün, çocuklarda tarihi ve kültürü koruma bilincinin oluşturulması ve gözlem, inceleme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Bahar Dalları 3' projesi kapsamında, Ödemiş'teki 3 Eylül Bölge Yatılı Ortaokulu'nda okuyan 36 kız öğrenci, Ankara'ya götürüldü. Toplamda 3 gün süren gezi için, daha önce Ankara'yı gezme fırsatı bulamayan öğrenciler seçildi. Gezi kapsamında öğrenciler, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bunduğu Anıtkabir, 1'inci ve 2'nci Meclis, MTA Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ulucanlar Cezaevi, Tacettin Sultan Camii, Mehmet Akif Kültür Evi ile Akvaryum'u gezme fırsatı buldu.

Gezi bitiminde İzmir'e getirilen çocuklar, polis tarafından okullarına bırakıldı.

Davut CAN / İZMİR, ()

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