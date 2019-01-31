İzmir Ekonomililer'e ABD'den birincilik geldi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi İEÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin yürüttüğü 'Çocuk Gibi Bak' projesi, uluslararası Peer to Peer Facebook Global Digital Challenge Yarışması'nda birinci oldu. Nefret söylemine ve ayrımcılığa karşı oluşturulan projelerin rekabet ettiği yarışmanın final sunumu, Amerika'nın başkenti Washington'da yapıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin, mülteci çocuklara yönelik olumsuz söylemin önüne geçmek için iki dönemdir yürüttüğü 'Çocuk Gibi Bak' projesi, Facebook'un sponsorluğuyla yürütülen üniversitelerarası 'Peer to Peer (P2P) Global Digital Challenge'ta, tüm dünyadan 53 proje arasında birinci olmayı başardı. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan her alandaki nefret söylemine ve ayrımcılığa karşı dikkat çekmeyi ve üniversite öğrencilerinin bu konuda farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan yarışmada 'Çocuk Gibi Bak' projesinin final sunumu, Amerika'nın başkenti Washington'da İzmir Ekonomili öğrenciler tarafından yapıldı.

İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra, entelektüel birikim ve sosyal sorumluluk duygularının da en üst düzeyde olması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin hem yerel hem de evrensel gelişmelere duyarlı, toplumsal konuları sorgulayan, gerektiğinde harekete geçebilen dünya vatandaşları olmasını hedefliyoruz. İki dönemdir sürdürdüğümüz Çocuk Gibi Bak projesi kapsamında pek çok Suriyeli çocukla bir araya geldik, etkinlikler düzenledik. Mülteci çocukların karşılaştıkları sorunları tespit ettik ve bunların aşılması için çalışmalar yürüttük. Çocuk Gibi Bak projesi artık Türkiye sınırlarını aştı ve uluslararası platforma taşındı. Önümüzdeki süreçte de etkinliklerimizi global çapta sürdüreceğiz" dedi.

İEÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve proje danışmanı Doç. Dr. Selin Türkel de, ele alınan konunun yerel düzeyin ötesinde evrensel bir konu olduğunu belirterek, "Çocuk Gibi Bak projesi, 'Erasmus+ Yapılandırılmış Diyalog' kapsamında Türkiye'den onlarca başvuru arasında hibe almaya hak kazanan dört proje içine girdi. Önümüzdeki süreçte, nefret söylemine karşı çözüm geliştirmek için yurtdışından üniversitelerin de katılımıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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