İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde proje sergisi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi’nde, Meslek Yüksekokulu programlarından İç Mekan Tasarımı, Mimari Restorasyon, Mobilya Dekorasyon bölümlerinden 70 öğrencinin bir yıl boyunca yaptığı projelerin yer aldığı sergi açıldı.

İç Mekan Tasarımı, Mimari Restorasyon, Mobilya Dekorasyon öğrencilerinin bir yıl boyunca yaptığı projeler, İzmir Ekonomi Üniversitesi A Blok Fuaye Alanı'nda sergilenmeye başladı. Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergide 70 öğrencinin yaptığı projeler yer aldı.

Sergi hakkında bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Meslek Yüksekokulumuzda Mimarlık ve Yapı Programları var. Bu programlardaki öğrenciler tekniker unvanı ile mezun oluyorlar. Bizim buradaki eğitim sistemimizin tamamı uygulamaya dayalı, öğrenciler yaparak öğreniyorlar. Teorik derslerin yanında uygulamalı atölye dersleri var. Bu programlardan İç Mekan Tasarımı, Mimari Restorasyon, Mobilya Dekorasyon öğrencileri bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri projeleri bu sergide sunuyorlar. Örneğin Mimari Restorasyon Programının tarihi bir sokak projesi var. Mobilya Dekorasyon Programı öğrencilerinin süsleme teknikleri dersinde yaptıkları ahşap yakma ve dağlama sanatı eserleri var. İç Mekan Tasarım Programı’ndaki öğrencilerin yaptığı maket çalışmaları var" dedi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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