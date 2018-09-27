İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ilk ders Lucien Arkas'tan

İZMİR Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) yeni akademik yılı açılış törenine katılan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, öğrencilere yaptığı konuşmada iş yaşamında başarılı olmanın püf noktaları hakkında bilgi vererek "İcatçılar hep daha iyisini bulmaya çalışır. Meraklı olmalı ve okumalısınız. Sadece okulda okumak yetmez. Devamlı okuyacaksınız" dedi.

Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ), 2018- 2019 akademik yılı açılışı nedeniyle İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törene İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Cemail Dinçer, CHP’li Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, eski Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ve çok sayıda davetli katıldı. İEÜ Konferans Salonu’nda yapılan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, 18'inci kez kapılarını açan üniversitede Almanya ve Amerika dahil 16 farklı ülkeden 30 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek okula ilginin giderek arttığına dikkat çekti. Prof. Dr. Muğan Türkiye’nin 67 kentinden 9 bini aşkın öğrencileri bulunduğunu dile getirdi.

'PROJELERİNİZİ BİZE AKTARMAKTAN ÇEKİNMEYİN'

İZTO ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ'nün kendisi için kentin bir aynası olduğunu söyledi. Üniversitede, 9 bin 777 öğrenci, 8 fakülte 35 bölümde lisans, 3 meslek yüksekokulunda 32 önlisans, 47 yüksek lisans ve 9 doktora programında eğitim verdiklerini ifade eden Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentimiz ve ülkemiz için ne istiyorsak, ideallerimiz neyse, geleceğimiz için neyi düşlüyorsak, üniversitemize bakıp görebiliriz. Hayallerimizin, vizyonumuzun, ülke sevgimizin temeline eğitimi, akademiyi, üniversiteyi, bilimi koymuyorsak, o temel çürük demektir. Bu üniversitede açılan ve eğitim faaliyetlerini sürdüren bölümler, bu bölümlerde ders veren eğitim kadromuz, bir kentin geleceğinin temellerinin sağlam atılmasını sağladı ve sağlayacak. Ticarete, farklı sektörlere, ekonomiye, kültüre, kentlerimize, sanata, tıbba, teknolojiye tüm bilim dallarına bakışımızı üniversitemizle göstermeliyiz. Tüm İzmirlilere, burada bulunan oda üyelerimizin aracılığıyla tüm sektörlerimize daha önce de yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Gelin burada eğitimin, gelişimin, değişimin, birlikte yaratılacak projelerin bir parçası olun. Üniversitemizin de öğrenci veya öğretim üyesi tüm bileşenlerine çağrım, hayallerinizi, fikirlerinizi, projelerinizi bizlere aktarmaktan çekinmeyin. En büyük amacımız sizlerin genç, dinamik, vizyoner ve bilimsel bakış açılarınız üzerinden bir üniversite yaratmak. Değişimi ve gelişimi birlikte başarmak. Hiç çekinmeden kapımızı çalın, projelerinizi anlatın. Mütevelli heyetimizin, İzmir Ticaret Odası’nın ve şahsen benim kapım sizlere her zaman sonsuza kadar açık."

'OKUYUN VE GELECEĞİ TAHMİN EDİN'

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın ilk ders konuşmasında, iş dünyasında başarılı olmanın önemli unsurlarından birinin yabancı dil bilgisi olduğuna dikkat çekti. Üniversitede lisan ağırlıklı ders alacakları için öğrencilerin avantajlı olduğunu vurgulayan Arkas, "Bir İtalyanla İtalyanca konuştuğumda karşımdaki kişinin bana güveni yüzde 50 yükseliyor. Bu alandaki yeterliliğinizi elinizden geldiğince arttırın" dedi. Kendi deneyimlerinden örnekler vererek öğrencilere bazı önerilerde bulunan Lucien Arkas konuşmasına şöyle devam etti:

"İcatçılar hep daha iyisini bulmaya çalışır. Meraklı olmalı ve okumalısınız. Sadece okulda okumak yetmez. Devamlı okuyacaksınız. Seçtiğiniz mesleği dikkatli seçin. Okuyun ve geleceği tahmin edin. Teknenizi başkasının dalgasına göre ayarlamayın. Siz dalgayı ayarlayın ve öngörülü olun. İyi bir üniversitedesiniz ama onlar size yol gösterecek. Uzun vadeli düşünün sebat edecek çok çalışacaksınız. Kasanızda olan para sizin sermayeniz değildir. Kasanızda para var diye kendinizi zengin sanmayın. O parayı harcamayın. Ne zaman suyun kesileceği belli olmaz. Yaratıcılığınızı ve kendi içinizi inceleyin."

Üniversite öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR,()

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