İzmir Ekonomi'de gençler münazara turnuvası düzenledi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Münazara Topluluğu, bu yıl ikincisini düzenlediği 'İEÜ Open Münazara Turnuvası'yla tüm Türkiye'den üniversite ve lise öğrencilerini bir araya getirdi. Kendilerine verilen konuları kurallara göre tartışan takımlar 2 gün boyunca hem düşünsel bir mücadeleye girdi hem de yeni dostlar kazandı.

2'nci İEÜ Open Münazara Turnuvası bu yıl hem üniversite hem de liselerden gelen münazara kulüplerini buluşturdu. 150 öğrencinin katılımıyla oluşturulan 60 takım, 2 gün süren etkinlikte kendilerine verilen konular hakkında jüri önünde tartıştı. Tartışacakları konuları önceden çalışma fırsatı olmayan takımlar, genel kültür, mantık, analiz ve hitabet yetenekleriyle rakiplerinin önüne geçmeye çalıştı. İEÜ Elektrik Elektronik Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve İEÜ Münazara Topluluğu Başkanı Yağız Atalay, münazara gruplarının insana önemli beceriler kattığını ve network oluşturmalarına yardımcı olduğunu belirterek, "Güncel konuların ele alındığı ve objektif bakış açılarıyla irdelendiği bir ortam yaratıyoruz. Her fikir dile getirilebiliyor. Çeşitli disiplinlerden arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz için bir konuya çok farklı yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor ve bunu tartışarak geliştirmek kendimize yaptığımız bir yatırım oluyor" dedi. Münazara karşılaşmalarının belirli kurallara göre jüriler tarafından değerlendirildiğini aktaran Atalay, "Gündemi takip etmek, bilgilerimizle tartışma konusunu desteklemek, empati kurmak karşılaşmaların olmazsa olmazı. Zaten bunları yaptığınızda kişisel gelişiminizde önemli adımlar atmış oluyorsunuz. En önemlisi de tanıştığınız insanlar ve edindiğiniz arkadaşlıklar. Bazen siz, kendi ilgi alanınızla ilgili bir başkasıyla bilgi paylaşırken, bazen de sizin bilmediğiniz konular üzerinde uzman arkadaşlarınızdan destek alıyorsunuz. Güzel bir takım çalışması ve birlik ruhu oluşuyor" diye konuştu.

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