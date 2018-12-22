İzmir'e iki yeni feribot daha gelecek

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna katmayı planladığı iki yeni feribot için çıktığı ihaleye iki firma teklif sundu. Değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma belli olacak ve sözleşme tarihinden itibaren 420 gün içinde gemilerden ilki teslim alınacak.

Yeni teknoloji ürünü 15 yolcu gemisi ve 3 arabalı vapur alarak deniz ulaşımı alanında büyük yatırıma imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, filosuna iki gemi daha katıyor. Hasan Tahsin, Ahmet Piriştina ve Kubilay arabalı vapurlarına takviyeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, alım ihalesini gerçekleştirdi. İhalaye toplam 4 firma katıldı. İhalede iki firma teklif verdi, diğer ikisi ise teşekkür mektubu sundu.

Sunulan tekliflerin değerlendirme süreci başlarken, ihale sürecinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk feribotun 420 gün, ikincisinin ise 600 gün içinde teslim edileceği bildirildi. 2020 yılından itibaren İzmirlilerin hizmetine girecek yeni gemilerle birlikte sefer sıklıkları ve taşınan araç sayısı daha da artacak.

SON TEKNOLOJİ VE YÜKSEK GÜVENLİK

En az 55 metre boyunda ve 15 metre eninde olarak tasarlanan yeni feribotlar, minimum 51 araç, 10 bisiklet, 10 motosiklet ve kapalı alanında en az 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Yüksek manevra yeteneğine sahip pervane sistemleri ile donatılacak feribotların seyir hızı saatte 12 knot olacak. Kapalı yolcu salonundaki geniş camlar yolculara panoramik bir körfez manzarası sunacak. Gemilerde TV yayını, kablosuz internet, soğuk-sıcak içeceklerin ve hazır yiyeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleri, birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri, bebek bakım masası, bay-bayan engelli tuvaletleri, görme engelliler için gerekli alanlarda Braille alfabesi ile yazılmış uyarı ve yönlendirme işaretleri, engelli araçları için özel park yerleri ve 2 adet engelli asansörü, kapalı yolcu salonunda iklimlendirme sistemi, çocuklar için oyun alanı gibi özellikler bulunacak.

İZMİR, ()

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