İzmir'e 'Halıcılar Köyü' projesi

İZMİR Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği, yok olmaya yüz tutmuş meslek sınıfına doğru hızla evrilen el halıcılığını kurtarmak için 'halıcılar köyü' projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Meryem Ana Evi'ne en yakın bölge olan Selçuk'un en doğru lokasyon alanları içinde bulunduğunu tespit ettiklerini söyleyen Dernek Başkanı Abdullah Naci Ölçen, çalışmaların başlatıldığını belirtti.

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği, el halıcılığının yok olma tehlikesiyle mücadele edebilmesi için halıcılar köyü oluşturmayı hedefliyor. Birden fazla el halıcısının aynı çarşıda bulunmasıyla oluşturulacak köyün, halıcılık sektörünü canlandırması, eşit rekabet koşulları oluşturması ve tüketicinin karar vermesini hızlandırması bekleniyor. Bu kapsamda İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşen Dernek Başkanı Abdullah Naci Ölçen, talepleri konusunda duyarlılık gösterildiğini bildirdi. Çalışmaları başlatılan halıcılar köyü projesinin, Selçuk bölgesinde oluşturulması planlanıyor.

HEM ESNAF HEM TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ

Projenin çok amaçlı olduğunu ifade eden Ölçen, "Projemizin amacı, esnaf ve tüccar meslektaşlarımızı bir araya getirerek kamu destekli makul kira bedellerinde eşit rekabet koşulları yaratmak ve yerli tüketici ile kruvaziyer turistlerin yoğun uğrak yeri olmasını sağlamak. Tüketici için ise alışveriş zamanını verimli kullanarak her türlü ürünü aynı anda görmesini ve karar vermesini hızlandırmak. Böylece hem satıcı hem de tüketicinin memnuniyetini sağlayacağız" diye konuştu.

KRUVAZİYER TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLACAK

Bir kruvaziyer firmasının İzmir'e seferlerinin başlayacağı haberinin kendilerini motive ettiğini belirten Ölçen, "Hedefimiz kruvaziyer turizmi potansiyelinden el halıcısı meslektaşlarımıza pay alabilmek. Her platforma desteklediğimiz ve destekleyeceğimiz kruvaziyer turizmine ilişkin İzmir Ticaret Odası yeni yönetiminin gayretleri sonucunda önümüzdeki yıl bir kruvaziyer firmasının İzmir'e seferlere başlayacağı haberi bizleri motive etmiştir. Buna istinaden görevine yeni başlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Odasındaki 'Turizm Sektörü İzmir Buluşmasında' 'halıcılar köyü' ile ilgilenip proje tanıtımım için beni Bakanlığa davet etti. Yeni hedefimiz, kruvaziyer turizmin tekrar ivme kazanmaya başladığı önümüzdeki dönemde raftaki 'halıcılar köyü' projemizi Turizm ve Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un sektörümüzü yeniden heyecanlandıran sıcak yaklaşımları ile sonuca ulaştırmaya gayret etmek olacak" dedi.

Hande NAYMAN/ İZMİR,()

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