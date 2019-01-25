İzmir'de yağış sürecek

İZMİR'de kuvvetli sağanak yağmurlar, hayatı olumsuz şekilde etkilemeyi sürdürüyor. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, yağışlar bugün ve yarın da devam edecek. 28 Ocak'a kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağmurların bugün Kıyı Ege'de, yarın da Güney Ege kıyılarında etkili olacağı tahmin ediliyor.

İzmir ve Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağışlar, bir süre daha devam edecek. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, yağışlar 28 Ocak'a kadar aralıklarla sürecek. Gök gürültülü sağanak yağışların bugün (cuma) Kıyı Ege'de etkili olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü de yağışların Ege kıyılarında, (İzmir de dahil) yerel olarak, kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar da özellikle Karaburun ve Narlıdere çevresinde şiddetli olacak. Rüzgarın bugün ve yarın güney yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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