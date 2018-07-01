İzmir'de ücretsiz barista eğitimi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, son yıllarda giderek gelişen ancak donanımlı personelin yetersiz olduğu kahve sektörüne eleman yetiştirmeye başladı. Sadece meslek sahibi olmak isteyen gençler değil, kendi iş yerini açmayı hedefleyen girişimci adayları da ücretsiz verilen baristalık eğitimine ilgi gösteriyor.

Kahve kültürünün yaygın olduğu ülkelerde oldukça yaygın bir meslek olan baristalık, İzmir'de de tercih edilen iş kollarından biri oldu. Her geçen gün gelişim gösteren kahve sektörünün, kahve hazırlayan ve servisini yapan kişilere ihtiyaç duyduğunu fark eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Evka 4 Kurs Merkezi'nde 'Barista Eğitim Programı' açtı. Şef Ercan Turan'ın verdiği 3. Nesil Kahve Eğitimi'ne meslek sahibi olmak isteyen gençlerin yanı sıra kendi iş yerini açmak isteyen girişimci adayları da katılıyor. 120 saat süren eğitime hiçbir ücret ödemeden katılan kursiyerler, kahve sanatının tüm incelikleri öğrenerek geçerli bir meslek sahibi oluyor. Şef Ercan Turan, barista olarak yetiştirdikleri kursiyerlerin piyasada tercih edildiğini belirterek "Kahvenin çekirdeğinden sunumuna kadar tüm bilgileri kursiyerlerimize öğretiyoruz. Ayrıca ilk kez 2012 yılında telaffuz edilen ve şu anda trend olan 3. nesil kahve demleme teknikleriyle ilgili tüm donanımları kursiyerlere kazandırıyoruz. Burada yetişen arkadaşlar bu işin piyasasında tercih edilen personel olarak istihdama katılıyor. Talep oldukça yoğun. Gün geçtikçe trendin artacağını düşünüyoruz. 120 saatlik kurs süresi sonunda kahve demleme, sunumu, soğuk-sıcak içecekler, frappeler, frozenler, milkshakeler ve detokslar başta olmak üzere bütün ürünlerin hazırlanması ve sunumu konusunda kursiyerlerimizi piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

Barista adayı Dilan Kesici (30) kahvenin nereden geldiği, nasıl hazırlandığı, yanında nelerle sunum yapıldığı gibi tüm aşamaları öğrendiklerini belirterek, bu işi meslek olarak devam ettirmek istediğini söyledi. İngilizce işletme eğitimini tamamladıktan sonra güzel bir kafe açmayı planlayan kursiyerlerden Ebu Talha Uyar ise "Hocamızın sadece kahve değil, pasta ve aşçılık gibi artıları da var. Buradaki eğitimlerimizin karşılığını alacağımızdan şüphem yok" diye konuştu. Dışarıdan böyle bir eğitimi almanın oldukça maliyetli olduğunu dile getiren Seher Rohlfs (43) de, "Kahveyle çok ilgiliyim. Fırın kafe projem vardı. İnternetten böyle bir eğitim olduğunu duyunca hemen başvurdum. Burada öğrendiklerimle çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum" dedi.

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