İzmir'de taşımalı eğitime ilgi arttı

İZMİR'de düzenli toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerinde ikamet eden öğrenciler için kentin nüfusunun artışı da göz önünde bulundurularak uygulanan taşımalı eğitim sistemine ilgi arttı. Geçen yıl 26 bin 401 öğrencinin taşımalı eğitim sisteminden yararlandığını söyleyen İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, liselere yerleştirmelerin sonuçlanması ve özel eğitim öğrencilerinin başvurularıyla birlikte bu sene bu rakamın aşılacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülen öğrenci taşıma uygulamasına, İzmir'de ilgi arttı. Kamu yararının öncelikli tutulduğu uygulama ile okulu bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan ya da okula erişimde sıkıntı çeken dezavantajlı öğrencilerin ücretsiz bir şekilde okula ulaşabildiğini anlatan İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Milli Eğitim Bakanlığı taşrada yaşayan, öğrenci sayısı azaldığı için okulu kapatılan dezavantajlı öğrencileri taşımak için taşımalı eğitim hizmeti veriyor. Planlamalar yıllık yapılırken mart ayında ilkokul ve ortaokulların teklifleri yapılıyor. Liselerin taşımalı eğitim için teklifleri, öğrenci yerleştirmeleri bitince tamamlanıyor. Özel eğitim öğrencileri ve 23 yaş üstü özel eğitim kursiyerleri ise yıl içinde ailelerin taleplerine bağlı olarak değerlendiriliyor. Yönetmetlik çerçevesinde yer alan öğrencilere ücretsiz yemek de veriliyor" dedi.

ÖZEL EĞİTİME YOĞUN TALEP

İzmir'de taşımalı eğitim hizmetine ilginin giderek arttığını söyleyen Müdür Yahşi, özel eğitime ilginin artması nedeniyle taşımalı eğitimden yararlananların da sayısının arttığını vurguladı. Yahşi şöyle konuştu:

"Geçen sene İzmir'de 26 bin 401 öğrenci taşıdık.19 bin 602 öğrenciye de öğle yemeği verdik. İlimiz genelinde devlet öğrencilerin taşınması ve yemeği için 60 milyon TL yatırım yaptı. Şu ana kadar başvuru yapan ve onayladığımız öğrenci sayısı 24 bin 422’dir. Lise yerleştirmelerinin devam etmesi ve özel öğretim öğrencilerinin eğitime dahil olması nedeniyle komisyon değerlendirmeleri devam etmektedir. İzmir’in yoğun göç almasından dolayı bu yıl geçen seneki rakamları geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Ayrıca özel öğretim öğrencileri ve veliler bakanlığın kendilerine sunduğu hizmetler konusunda bilinçlenip talepleri arttırıyor."

KOMİSYON BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİYOR

Yaz tatili süresince halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara özel eğitim öğrencileri ve 23 yaş üstü özel eğitim kursiyerlerinin taşındığını belirten Ömer Yahşi, geçen yıl 4 bin 990 özel eğitim öğrencisinin taşımalı eğitimden yararlandığını söyledi. Özel eğitim öğrencileri ve 23 yaş üstü özel eğitim kursiyerlerinin istedikleri sürece taşınabildiğini vurgulayan Müdür Yahşi, "Veliler taşımalı eğitim için ikamet ettiği ilçelere başvuruyor. İlçe milli eğitim müdürlüğünde kurulan komisyon belediyelerden toplu taşıma verilerini alarak taşımalı eğitim başvurularını değerlendiriyor. Belediye toplu taşıma hizmeti veremiyorsa ilçe komisyonu bize taşımalı eğitim için teklifte bulunuyor ve onları bu eğitime dahil ediyoruz" diye konuştu.

2 KİLOMETRE SINIRI

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde kilometrelerin esas alındığını dile getiren İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir okula ya da ilçe merkezindeki başka bir okula taşınabildiğini belirtti. Genellikle yerleşim yerine en yakın okulların tercih edildiğini söyleyen Yahşi, "Kanunda 2 kilometre sınırı var. Öğrencinin ikamet ettiği yer toplu taşımaya 2 kilometreden uzaksa taşımalı eğitime dahil ediliyor" dedi. Deprem riski bulunan okulların yıkılıp yeniden inşa edildiğini de hatırlatan Ömer Yahşi, öğrencilerin okuldaki onarımı tamamlanana kadar taşımalı eğitimden faydalanarak başka bir okulda eğitime devam ettiğini söyledi.

'BİR ÖĞRENCİ BİLE OLSA TAŞIRIZ'

Yahşi, ayrıca hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini ifade ederek, "Yönetmeliğe uymak kaydıyla bir öğrenci bile olsa yıl boyu biz onu taşırız. Özel eğitim öğrencileri ve 23 yaş üstü özel eğitim kursiyeri olan vatandaşlar örgün eğitimin dışına çıkıp hayat boyu eğitim kapsamına girer. Devlet 23 yaşını geçmiş olsa da eğitim görmek isteyen kursiyerlere hayat boyu eğitim imkanı vermektedir. Özel eğitim öğrencilerinin bizim için her zaman bir ayrıcalığı vardır evinin önünden minibüs de kalksa talep ederse onları biz taşırız" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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