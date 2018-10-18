İzmir'de 'tasarım' zamanı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi'nin öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'İyi Tasarım İzmir' yarın başlıyor. 'Bir Arada' temasıyla düzenlenecek etkinlik; atölyeler, sunum, panel ve sergilerden oluşuyor.

İzmir'in 'tasarım ve inovasyon kenti' hedefi doğrultusunda atılan en önemli adımlardan biri olan 'İyi Tasarım İzmir' etkinliği, bu yıl 3. kez kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi'nin öncülüğünde hazırlanan 'İyi Tasarım İzmir 3', 19 Ekim Cuma günü saat 13.00'te Kültürpark 1 No'lu holdeki resmi açılışla başlıyor. Sergiler, atölyeler, panel ve söyleşilerden oluşan etkinlikler dizisi, bir yandan tasarıma ilişkin güncel mesleki ve kuramsal tartışmalar için bir odak oluşturmayı, bir yandan da tasarımı kamuoyunun gündeminde daha merkezi bir konuma taşımayı hedefliyor.

2016'da 'Çıktı' temasıyla birincisini, 2017'de 'Alan Açmak' temasıyla ikincisini düzenlenen 'İyi Tasarım İzmir'in 2018 yılı teması 'Bir Arada' olarak belirlendi. 19 Ekim'de başlayıp 30 Kasım'da sona erecek İyi Tasarım İzmir 3 etkinliklerinin büyük bölümü Kültürpark 1 No'lu holde gerçekleşirken, İzmir Mimarlık Merkezi, Yaşar Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Urla Deneysel Arkeoloji Atölyesi'nde de paralel etkinlikler yapılacak.

19 ATÖLYE ÇALIŞMASI

İyi Tasarım İzmir 3 etkinlikleri kapsamında; İzmir'de Bir Tasarım Rotası: Kemeraltı-Basmane'yi Haritalamak, Dünya Tasarım Konuşmaları: 'Co-living İzmir', Bir Tasarım Problemi olarak Kamu Yararı, Tasarım ve Otorite, Salınan Sarkaç: Tasarım-Zanaat İlişkisi, Disiplinler Ötesinde Bir Yer Var. Orada buluşalım, Geleceği Karşılamak, Genç Tasarımcının Galaksi Rehberi, Deniz ve Tasarım 2, Tasarım Eğitiminin Geleceği başlıkları altında söyleşi, panel ve sunumlar ve 19 atölye çalışması gerçekleşecek. Atölyeler rehberli turu ise etkinliğin resmi açılışı öncesinde gerçekleşecek.

SERGİLER

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) 30. Yıl Sergisi, bir elektronik firmasının, İZFAŞ'ın ve çeşitli tasarımcıların ödüllü tasarımlarının da yer alacağı Ödüllü Tasarımlar Sergisi'nde 'Bir Arada' Sergisi, atölyelerin çıktıları ve Yahşibey Tasarım Çalışmaları: 10 Yılın Hesabı 2006-2018 Sergisi başlıkları altında onlarca tasarım sergilenecek. Ayrıca 25. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin Tasarım Süreci'nin işleneceği Zaman & Zaman başlığı altında bir enstalasyon gerçekleşecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nin tasarım, güzel sanatlar ve mimarlık eğitimi verilen farklı bölümlerinden 2018 yılında mezun olan öğrencilerin mezuniyet projelerinden 70'inin yer aldığı seçki de, Kültürpark 1B numaralı holde ziyaret edilebilecek.

Etkinlik programına iyitasarimizmir.org/#program linkinden ulaşılabilecek.

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