İzmir'de Sevgililer Günü Alışveriş Festivali başladı

İZMİR Alsancak Garı'nda 14 Şubat'a kısa süre kala Sevgililer Günü Alışveriş Festivali açıldı. Mücevher, aksesuar, giysi, çanta, kozmetik, pelüş oyuncaklar, ev eşyası gibi birçok ürünün sergilendiği festival, sevdiklerine hediye almak isteyenlere alternatif oldu.

Alsancak Garı'nda açılan Sevgililer Günü Alışveriş Festivali, İzmirlilerden yoğun ilgi görüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi sevdiğine hediye almak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 40 stantta sergilenen farklı çeşitteki ürünlerden seçim yapıyor. Kuyumculuk ve hediyelik eşya olmak üzere iki farklı grubun yer aldığı festivalde, mücevherden aksesuara, giysiden çantaya, kozmetikten pelüş oyuncaklara kadar birçok ürün sergileniyor. Festivale özel indirimlerin de uygulandığı ürünler, 14 Şubat akşamına kadar alıcıları bekliyor.

İzmir'de ilk kez böyle bir festivalin yapıldığını dile getiren festival düzenleyicilerinden Serhan Önür, "Geçen defa Kuyumculuk Festivali'nin ilkini yaptık bu sefa ise Sevgililer Günü Festivali'nin ilkini yapıyoruz. Burada iki grup mevcut. Kuyumcular, özel ürünleri ve uygun fiyatları ile hizmet sunmak için buradalar. Diğer grup ise hediyelik eşyaların sergilendiği stantlardan oluşuyor. Bir de tatlı ihtiyacı olan kişilere yönelik yöresel bir künefeci de var. İlk gün ilgi beklentimizin çok daha üstünde oldu. İzmirliler yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

FARKLI ALTERNATİFLER SERGİLENİYOR

Sevgililer Günü Alışveriş Festivali'nde pelüş oyuncak satışı yapan Yasemin Özcan, "Standımızda kalpli, ayıcıklı oyuncaklar, pelüştan eşekler, kaplanlar, bebekler var. Her geçen sevgili bakıyor ve oyuncakları Sevgililer Günü için tercih ediyorlar. Pelüş oyuncakların fiyatları ise büyüklüklerine göre 40 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Sevgilisine daha neşeli, enerjik bir armağan vermek isteyenler için pelüş oyuncaklar güzel alternatif oluyor" dedi.

Sevgililer Günü'nde çiçeklerin vazgeçilmez olduğunu dile getiren, çiçek satışı yapan Sevda Erdur ise, "Stantta canlı kesme çiçek, yapay aranjmanlar, kurutulmuş çiçekler, stabilize gül çeşitleri, saksı grupları ve teraryumlar var. Sevgililer Günü'ne yönelik hazırlanan çiçekleri sergiliyoruz, ancak bunlar günlük tebrik amaçlı da tercih ediliyor. Kesme çiçeklerin ayrı bir özelliği var. Doğada da belirli zamanlarda belirli sürelerde açıyorlar. Özel günlerde özel günün anısına olabilecek şekliyle kesme çiçekler daha çok tercih ediliyor. Sevgililer Günü için vatandaş çiçeklerle çok ilgileniyor. İnsanların aklında klasikleşmiş buketler var ancak farklı tasarımdaki çiçekleri gördüklerinde daha çok ilgilerini çekiyor" diye konuştu.

DEĞERLİ TAŞLARDA EFEKTLİ MODELLER

Yarı değerli ve değerli taş satışı yapan Kuyumcu Oğuz Uça, "Sevgililer Günü için genellikle kolyeler tercih ediliyor. Hafif ve kibar ürünler revaçta. Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi etmek isteyenler ise tektaş yüzükleri satın alıyor. Bu senenin modası ise, efektli modeller. İçinde ufak bir taşı olan bu modele çevresinde sıvama kalemlerle çok büyük bir taş görüntüsü veriliyor. Fiyatları diğerlerine göre daha uygun oluyor ve ortalama bin TL'den başlıyor. Sevgililer Günü için genellikle vatandaşlar bin-2 bin TL bütçe ayırıyor" diye konuştu.

El emeği takılar sergileyen Birgül Arcan ise, "Miyoki boncuk ve doğal taşlardan yapılan kolye, küpe ve bileklik satışı yapıyoruz. Sevgililer Günü için genelde bileklikler tercih ediliyor. El emeği takıların fiyatları 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Uygun maliyetli Sevgililer Günü hediyesi almak isteyenler el emeği takılara büyük ilgi gösteriyor" dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI