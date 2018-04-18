İzmir'de palmiye zararlısına karşı etkin mücadele

İZMİR Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2005 yılında ülkeye giriş yaparak palmiyelerde önemli kayıplara yol açan palmiye kırmızı böceği ile yoğun bir mücadele başlattı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, başta hurma ağacı olmak üzere birçok palmiye türünün en önemli zararlısı palmiye kırmızı böceği ile ilgili 2017 yılından başlayan 3 yıl devam edecek bir proje hazırladı. Zararlının ülke genelindeki bulaşıklık durumunun ve yıl içerisindeki yoğunluk düzeyinin belirlenmesi, izlenebilirliğinin sağlanması ve mücadelesi konusunda eğitimler verilmesi amacıyla hazırlanan 'Palmiye Kırmızı Böceği İzleme, Eğitim ve Mücadele Projesi' İzmir'de anlatıldı. 2005 yılında ülkeye giriş yaparak palmiyelerde önemli kayıplara yol açan palmiye kırmızı böceği mücadelesi için hazırlanan yeni projenin tanıtımı İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya İl Müdürü Musa Bakan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nursel Koçyiğit Tekalmaz, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu'nun yanı sıra teknik elemanlar katıldı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve uzman Hasan Deda Büyüköztürk tarafından koordine edilen proje, zararlının ülke genelindeki bulaşıklık durumu ve yıl içerisindeki yoğunluk düzeyinin belirlenmesini, izlenebilirliğinin sağlanmasını, mücadelesinin yapılmasını ve bu konuda eğitimler verilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında Balçova, Çeşme, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde 100 tuzakla toplam 50 istasyon kurulduğu ve 15 günde bir sayımlar yapılarak, sonuçların bildirildiğini söyleyen Büyüköztürk, zararlı ile ilgili karantina tedbirleri ve mücadelesi konusunda da ayrıntılı bilgiler verdi. Zararlının palmiye ağaçlarında tespit edilmesi durumunda mücadelesinin, bulaşıklığın ilerleyen dönemlerinde ise imhasının zorunlu olduğunu belirten Büyüköztürk, "2017 yılında hazırlanan bu ulusal proje ile güç birliği yapacağız ve ülke genelinde palmiyelerimizi kurtaracağız" dedi.

Toplantıya katılan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi'nde görevli ziraat mühendisi Meral Özçekici ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ziraat yüksek mühendisi Burcu Çıtırıkkaya da palmiye kırmızı böceği ile mücadelede İzmir'in durumunu ve belediyenin zararlı ile mücadele konusunda faaliyetlerini anlattı.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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