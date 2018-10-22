İzmir'de moda dolu günler yaşanacak

BU yıl 6'ncısı düzenlenen İzmir Fashion Week ile 3 gün süresince İzmirli tasarımcılar ve firmalar yeni sezon kreasyonlarını sergileyecek. İzmir'in tasarım kenti olması adına bu organizasyonu desteklediklerini söyleyen Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, yeni tasarımcılar sayesinde hazır giyim sektörünün gelişme göstereceğini ifade etti.

EGSD, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve bazı firmaların katkılarıyla 5, 6 ve 7 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir'deki bir otelde gerçekleşecek İzmir Fashion Week'te özel tasarımlar, Türkiye'nin ünlü mankenleri tarafından sergilenecek. Seminer, workshop, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceği organizasyonda ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonları sergilenecek. Tamamen yerli mankenlerin görev yaptığı bir organizasyon olarak dikkat çeken İzmir Fashion Week'te, Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Gizem Barlak'ın da aralarında yer aldığı mankenler podyuma çıkacak.

Bu yıl altıncısı düzenlenen İzmir Fashion Week tanıtım toplantısında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tutacaklarını ve Türkiye'nin başarılı modacılarının tasarımlarını İzmirlilerle buluşturacaklarını söyledi. Dernek olarak sektörde markalaşmaya büyük önem verdiklerini, bunun için tasarımcıları da desteklediklerini dile getiren Abay, "Üç gün boyunca İzmir'i modanın başkenti yapacak Fashion Week kapsamında, sektöre katkı sağlayacak moda sohbetleri ve farklı kreasyonlar görücüye çıkacak. Derneğimiz sektörde yeni ufuklar açacak her türlü projenin içinde yer almaya devam edecek" dedi.

Dernek olarak tasarımla ilgili farkındalık yaratmak istediklerini anlatan Abay, İzmir Fashion Week kapsamında 10'uncu kez gelinlik tasarım yarışması düzenleyeceklerini söyleyerek, "Bir tasarımcı kazandırmak ya da yetiştirmek kolay değil. İzmir'in tasarım kenti olması adına bu organizasyonu destekliyoruz. Firmalar marka olabilmek için tasarıma ihtiyaç duyarlar. Kes, kopyala, yapıştır mantığı ile marka olunmuyor. Değişiklik yaratmazsanız yok olup gidersiniz. Daha katma değerli işler yapmak istiyoruz. Gelinlik sektörü ihracatta giderek önem kazanıyor" diye konuştu.

GÜNDE 3 DEFİLE

İzmir Fashion Week'in koreografı Akif Örük ise bu etkinliğin İzmir'in moda kenti olması yolunda önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. Günde üç firma defilesi yapılacağını belirten Örük, altı yıldır gerçekleştirilen İzmir Fashion Week ile sektöre büyük katkılar sağlandığını vurguladı. Örük şunları söyledi:

"Firmalar bu organizasyona sahip çıktılar. İstanbul ayağı da İzmir Fashion Week'in tanıtımında büyük önem taşıyor. Bu organizasyon ile İzmir'in bir tasarım kenti olduğunu ispatlayacağız. Bizim için çok farklı bir organizasyon olacak. 3 gün süre bizim için az. Salon sıkıntısı yaşandığı için katılmak isteyen firmalara olumsuz yanıt vermek durumunda kaldık. 9 firmanın defilesi olacak. Ama en büyük sıkıntımız salon ve yer. Defilenin düzenlendiği yere ulaşımın da rahat olması önemli."

Toplantının sonunda İzmir Fashion Week'e katılarak kreasyonlarını sergileyecek olan tasarımcılar, kendilerini tanıttı. Modacı Nur Karaata'nın defilesine girişin 100 TL olduğu belirtilerek, elde edilecek gelirin Koruncuk Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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