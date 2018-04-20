İzmir'de Mart ayında konut satışları azaldı

İZMİR'deki konut satışları, 2018 yılı Mart ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 15.8 oranında azalarak 6 bin 787 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2017 yılı Mart ayında İzmir'de 8 bin 59 olan konut satışı, 2018 yılı Mart ayında yüzde 15.8 oranında azalarak 6 bin 787'e düştü. İzmir'de ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.5 oranında azalarak 2 bin 188 oldu. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 32'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 37'sini ilk satış, yüzde 63'ünü ise ikinci el satışları oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 42'sini ilk satışlar, yüzde 58'ini ikinci el satışlar oluşturdu.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2018 Mart ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2018 Mart ayında Buca'da 918 konut satılırken, Buca 'yı 767 konut satışı ile Karşıyaka, 594 konut satışı ile Torbalı, 508 konut satışı ile Çiğli, 504 konut satışı ile Karabağlar, 378 konut satışı ile Konak, 344 konut satışı ile Bornova, 316 konut satışı ile Menemen ve 267 konut satışı ile Bayraklı takip etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre Karşıyaka, Torbalı, Çiğli, Karabağlar, Konak, Bornova ve Bayraklı'da konut satışları düşerken Buca'da yüzde 5 arttı.

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