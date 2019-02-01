İzmir'de 'Kent Müellifleri' sergisi

İZMİR'in Kemeraltı Çarşısı'nda, 7 sanatçıdan oluşan Yıldız Çintay Sanat Topluluğu'nun 'Kent Müellifleri' isimli sergisi açıldı. Eskiz ve fotoğraflardan oluşan sergi, ziyaretçilerine kentin tarihini bir de sanatçı gözüyle sunuyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Piyaleoğlu Han'da yer alan bağımsız sanat mekanı olan Hayy Açık Alan'da, Yıldız Çintay Sanat Topluluğu tarafından bir sergi açıldı. Eski Konak yaya üst geçidi, palmiye ve okaliptüs ağaçları, Yıldız Sineması gibi İzmir'in kentsel belleğinde yer edinmiş tarihi yapıları konu edinen 'Kent Müellifleri' isimli sergi, ziyaretçilere kentin yapısal tarihini sanatçı gözünden sunmayı amaçlıyor. Sergide, Konak Meydanı çevresinin nasıl yaşandığı ve hatırlandığı eski Konak üst geçidine ve kentte bulunan palmiye ile okaliptüs ağaçlarına ait eskizler, notlar, tarihi fotoğraflar ve kitaplar eşliğinde paylaşılıyor. Ayrıca sergide, toplumsal hafıza ve mekan temsilleri üzerine çalışan 7 sanatçıdan oluşan Yıldız Çintay Sanat Topluluğu'nun eserleri dışında Özgür Demirci, Sultan Gökdemir, Güven İncirlioğlu, Emre Yıldız gibi misafir sanatçıların da enstalasyonları ve eserleri bulunuyor. İlk kez Mayıs-Temmuz 2018 tarihlerinde Studio X İstanbul'da 'İzmir'de yaşıyor ve üretiyor: Kent Müellifleri' adıyla açılan sergi, İzmir Hayy Açık Alan'da 9 Şubat tarihine kadar görülebilecek.

KENTSEL HAFIZANIN SANATA DÖNÜŞÜMÜ SERGİLENİYOR

Yıldız Çintay Sanat Topluluğu'nda çalışmalarına devam eden öğretim görevlisi Metehan Özcan (41) sergide işlenen konulara değinerek, "Bir yanda yapıları idealize edip tasarlayan sanatçının bakışı, bir yanda ise yerel yönetimlerin algısı var. Hem yerel yönetim hem de tasarımcı kentte yaşayan insan için kenti tasarladıklarını iddia ederler ama bu her zaman kentlinin düşüncesi ile örtüşmez. Biz bunu göstermeye çalıştık. Sergideki ana çalışmalarımızdan biri 1977 yılında açılıp 1993'te kaldırılan Konak Üst Geçidi'nin büyük bir eskizi. Kentlilerin buraya dair hatırladığı çok fazla şey var, fotoğrafları hala sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor ve hatırlayanlar anılarını paylaşıyor. Biz de bu yorumlardan bazılarını kağıtlara yazarak eskizin üzerine yapıştırdık. Gelen ziyaretçilerden o dönemleri hatırlayanlar anılarını yad ediyor. Diğeri ise okaliptüs ve palmiye ağaçları ile ilgili. Palmiye ağacı Kültürpark'ın kuruluşunda İzmir'e çok sayıda getirilip dikilmiş, İzmir'de geçen bütün eski fotoğraf ve filmlerde hep palmiye var. Buraya ait bir tür olmamasına rağmen burayı ziyaret eden herkesin imgesine yerleşmiş bir şey. Bir Akdeniz kenti imgesi oluşturmak için ekilmiş bir ağaç. Okaliptüs ise, 1940'larda sulak alanları kurutmak için Avustralya'dan getirilmiş bir ağaç. Sergide tüm bunların tarihini buluntu fotoğraflar, eskizler ve notlarla anlatmaya çalıştık" dedi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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