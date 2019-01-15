İzmir'de kadın girişimciler ile ilham buluşması gerçekleşti

İZMİR'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve bir içecek firası ortaklığında yürütülen ve 2018 yılında 30 ilde 9 bin kadının hayatında fark yaratan 'Kız Kardeşim Projesi' kapsamında 'Kadın Girişimciler ile İlham Buluşması' düzenlendi.

TOBB, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve içecek firması ortaklığında yürütülen Kız Kardeşim Projesi, 2018 yılında Türkiye'nin 30 ilinde gerçekleştirildi, 9 bin kadının finans, bilişim, iletişim ve girişimcilik eğitimlerine ulaşması sağlandı. İzmir'de de 2018 yılı içerisinde kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlenmesi amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında, 'Kadın Girişimciler ile İlham Buluşması' gerçekleştirildi. Proje kapsamında düzenlenen panele, TOBB Kadın Girişimciler İzmir İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, TOBB Sektörel ve Girişimcilik Dairesi Başkanı Ozan Acar, Film yapımcısı ve Türsak Başkanı Elif Dağdeviren, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Muhasebe Danışmanlık Yönetici Ortağı Evren Erk Kredo, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, içecek firmasının sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk müdürü Tülin Kara Özger konuşmacı olarak katıldı. Panelde ayrıca, iş dünyasından önde gelen kadın temsilciler, TOBB ve Habitat yetkilileri de hazır bulundu.

EĞİTİMLERLE KADINLARA YOL GÖSTEREN PROJE

Açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı, kadınların çalışma hayatındaki yeriyle ilgili en çarpıcı verilerden birini oluşturuyor. Bu oran Türkiye'de sadece yüzde 36 düzeyinde. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalaması ise yüzde 63,6. Türkiye, yalnızca üyesi olduğu OECD ülkeleri arasında değil, tüm dünyada kadınların iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Türkiye'de kadınların ortalama eğitim süresi 7 yıl iken, erkeklerde 8,8 yıl. OECD ortalaması ise kadınlarda 11,7, erkeklerde 12 yıl. Yani OECD ülkelerinde hem ortalama eğitim seviyesi bizden daha yüksek hem de aradaki süre farkı yok denilecek kadar az. Dolayısıyla her şeye en baştan, eğitimden başlamalıyız. Kız Kardeşim Projesi'nin önemi de tam bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü proje, teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları, iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları, temel finansal konularda bilinçlenmeleri, girişimcilik becerilerinin güçlenmesi ve bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almasını sağlayacak fırsatlar yaratmayı hedefliyor. Eğitim olarak erkeklerin gerisinde bırakılan kadınların önünde yeni bir ufuk açıyor. Onlara başka bir yol daha olduğunu göstermeyi amaçlıyor" diye konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler İzmir İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, "Türkiye'nin dört bir yanından başkanlarımız ve kız kardeşlerimiz burada. Bizler kadın girişimciler kurumları olarak kadınlar önde ve güçlü olsun diye çabalıyoruz. Kadın girişimciliğinin nicelik ve nitelik bakımından gelişmesi, daha donanımlı hale getirilmesi için çalışıyoruz. Şüphesiz kadınlar yaşadıkları toplumun ekonomik statüsünü değiştirecek azme sahipler. İş hayatında ne yazık ki kadın sorunu var. Erkek ve kadın çalışanlar arasında ciddi ücret farkları var, istihdam oranı erkeklerde iki kat daha fazla. Cinsiyetçi yaklaşım nedeni ile kadın için en önemli sorun istihdam. Kadınlar bilgi teknolojilerini etkin kullanmalı, temel finansal konularda gelişmeli, girişimcilik becerilerini güçlendirmeli. Kız kardeşim projeleri artmalı ve destek vermeye devam etmeliyiz" dedi.

2020'YE KADAR 5 MİLYON KADIN

İçecek firmasının türkiye sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk müdürü Tülin Kara Özger ise, "2020 yılına kadar 5 milyon kadının elini tutacağız ve ekonomik hayatta karşılaştığı engelleri ortadan kaldıracağız. Kız Kardeşim Projesi de bu düşüncenin Türkiye ayağı" dedi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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