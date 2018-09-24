İzmir'de işçiler yarım gün iş bırakacak

İZMİR'de DİSK'e bağlı belediye işçileri, krizin faturasını emekçiler ödemeyecek' sloganıyla iş bırakıp taleplerini dile getirecek. 3 Ekim Çarşamba günü, yarım gün süreyle iş bırakacaklarını söyleyen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, emeğin haklarını savunmak için alanlarda olacaklarını söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 20 Eylül'de İstanbul'da Başkanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, eylem kararı çıktı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, alınan karar doğrultusunda İzmir'de de 3 Ekim Çarşamba günü, yarım gün süreyle iş bırakacaklarını açıkladı. Ülkede ekonomik krizin olduğunu ve bu krizin işçilere fatura edilmesine izin vermeyeceklerini savunan Memiş Sarı, yapılacak eylemde çalışanların taleplerini açıklayacaklarını belirtti. Memiş Sarı, "Krize karşı emeğin haklarını savunacağız. Yüzde 1'in yarattığı krizin faturası yüzde 99'a kesilemez. İşçilerin maaşları yüzde 50 eridi. Bu konuda eylem ve etkinlik takvimi belirlendi. İzmir'de de Genel-İş Şubeleri ve DİSK'e bağlı birimler, ortak eylem yapak" diye konuştu. 'Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek' sloganıyla düzenlenecek olan iş bırakma eylemi, Konak'ta bulunan eski Sümerbank binası önünde gerçekleştirilecek.

DİSK'TEN ÜCRET ARTIŞI TALEBİ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "İzelman, İzenerji, Karabağlar, Konak, Buca gibi belediyelerde toplu iş sözleşmelerinin sürdüğü dönemde, kriz bahane edilerek işçi ücretlerinin revize edilmesine karşı da bu eylemde tepkimizi dile getireceğiz" dedi. Önerilerinin bulunduğunu belirten Sarı, o önerileri de şu şekilde sıraladı: "Ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. İşlerden toplu şekilde çıkarılmalar yasaklansın. Vergi adaleti sağlansın. Yasama, yürütme ve yargı tek elde toplandı. Kamuda liyakat ilkeleri yok sayıldı. Yeni rejim, krizi daha da derinleştirdi. Taşeron olup da şirketlere geçen işçiler, Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yılda 4+4 zam alıyor. Enflasyonun yüzde 18. Bu da işçilerin ciddi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Bunun telafi edilmesini istiyoruz. Emeğin haklarını savunmak için alanlarda olacağız." Emek ve Demokrasi Güçleri'nin de eyleme destek vermesi bekleniyor.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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