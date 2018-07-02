İZMİR'de hatlar değişti, Bahri Baba boşaldı

İZMİR'de 24 Mart'tan bu yana ücretsiz olarak devam eden Konak Tramvayı'nda 'yolculu ön işletme' süreci tamamlandı ve binişler ücretli oldu. Konak Tramvayı'nın resmen işletime geçmesinin ardından, ESHOT Genel Müdürlüğü de bazı otobüs hatlarında yeni düzenlemelere gitti. Uygulamayı beğenmeyen ya da bu durumdan haberdar olmayan vatandaşlar ise tepki gösterdi.

Konak Tramvayı'nda sistemin oturması için Mart ayından bu yana devam eden yolculu ön işletme sürecinde sona gelindi. 2 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 12.6 kilometrelik Halkapınar-Fahrettin Altay hattında seferler ücretli olarak yapılmaya başlandı. Sabah 06.00'daki ilk seferin ardından gün içinde 10 dakika aralıklarla yapılacak seferler, gece 24.00'e kadar sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi 90 dakika içinde sınırsız aktarma imkanı tanıyan uygulama tramvaylarda da geçerli. Metro, banliyö, otobüs ve deniz ulaşımıyla entegre bir şekilde hizmet veren Konak Tramvayı'nda 21 araç hizmet veriyor.

VATANDAŞA NASIL YANSIDI?

ESHOT Genel Müdürlüğü de bazı otobüs hatlarında yeni düzenlemelere gitti. Yeni düzenlemeyle, tramvay hattının geçtiği yollar üzerinde otobüs seferlerini minimize etmek amaçlandı. Dolayısıyla, saat 09.00 ile 16.00 arasında Konak'tan Karşıyaka'ya, Balçova'ya ya da Narlıdere'ye gitmek isteyen yolcular, otobüs dışındaki alternatiflere yönelmek durumunda kaldı. İzmirlilerin sık olarak kullandığı ve yıllardır kalabalık olan Bahri Baba Otobüs Durakları'ndaki yolcu sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Kendilerinin aktarma yapmak gibi bir zorundalığa itildiğini belirten birçok İzmirli, Bahri Baba Parkı içerisindeki Hareket Amirliği'ne giderek görevlilere tepki gösterdi. Özellikle yaşlılar, alternatif ulaşım yöntemleriyle ulaşımın kendileri için çok zor olduğunu belirtti. 73 yaşındaki Hüseyin Deretepe, "Benim bacaklarım beni zor taşıyor. Buradan Karşıyaka'ya gitmek için önce ring ile Alsancak'a gidecekmişim, oradan İZBAN'a binecekmişim, sonra Karşıyaka'ya varacakmışım. Böyle bir düzenleme olur mu?" dedi. Belediye görevlileri de, sık sık, otobüs hattı düzenlemesinden haberdar olmayıp duraklarda otobüs bekleyen vatandaşları uyardı.

ZAMANLA ALIŞILACAK

Yetkililer, aynı tipte eleştirilerin her yeni düzenlemenin ardından geldiğini, ancak zamanla tüm yeni uygulamaların sağlıklı şekilde işlerlik kazandığını belirterek, vatandaşların yeni düzene alışmasından sonra ulaşımın daha da kolaylaşacağını ifade etti.

Davut CAN / İZMİR, ()

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OTOBÜSLERE YENİ DÜZENLEME

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Konak Tramvayı hattında ücretli seferlerin başlamasıyla beraber ESHOT Genel Müdürlüğü de bazı otobüs hatlarında 2 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre yeni düzenlemeden sonraki hat ve güzergahlar şöyle:

Balçova-Narlıdere-Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölgesi;

12 No'lu Fahrettin Altay Aktarma-Halkapınar Metro, 169 No'lu Balçova-Konak, 554 No'lu Narlıdere-Konak hatları iptal ediliyor. Buna karşılık iki yeni hat açılıyor. Sabah (06:00-09:00) ve akşam (16:00-20:00) saatleri arasında İnönü Caddesi üzerinden hizmet verecek 669 No'lu Balçova-Konak ve 654 No'lu Narlıdere-Konak hatları ise hizmete alınıyor. Bu saatler dışında ise; Konak istikametine gidecek yolcular Fahrettin Altay Aktarma Merkezi üzerinden tramvay veya metro hattına, Alsancak istikametine gidecek yolcular ise tramvay hattına aktarma yaparak ulaşımlarını sağlayabilecekler. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki toplu ulaşım tramvay hattı ile sağlanacak.

BORNOVA-ÇİĞLİ-KARŞIYAKA BÖLGESİ:

121 No'lu Bostanlı İskele-Konak, 63 No'lu Evka 3 Metro-Konak ve 802 No'lu Egekent Aktarma-Konak hatları sabah (06:00-09:00) ve akşam (16:00-20:00) saatleri arasında Talatpaşa Bulvarı üzerinden hizmet verecek.

Bu saatler dışında ise yeni hizmete açılacak 921 No'lu Bostanlı İskele-Alsancak Gar, 963 No'lu Evka 3 Metro-Alsancak Gar, 912 No'lu Egekent Aktarma-Alsancak Gar hatları ile tramvay hattına aktarma yaparak Alsancak ve Konak bölgesine ulaşılabilecek.

BUCA-GAZİEMİR-KARABAĞLAR BÖLGESİ:

70 No'lu Şirinyer Aktarma-Halkapınar Metro hattının son durağı Tınaztepe olarak düzenlenecek. Bu hatla birlikte, 80 No'lu Bozyaka-Halkapınar Metro, 90 No'lu Gaziemir-Halkapınar Metro, 255 No'lu Üçyol Metro-Halkapınar Metro, 581 No'lu F.Altay-Halkapınar Metro hatları sabah (06:00-09:00) ve akşam (16:00-20:00) saatleri arasında hizmet verecek.

Bu saatler dışında yeni hizmete açılacak 470 No'lu Tınaztepe-Lozan Meydanı, 680 No'lu Bozyaka-Lozan Meydanı, 691 No'lu Gaziemir-Lozan Meydanı, 655 No'lu Üçyol Metro-Lozan Meydanı, 681 No'lu F.Altay-Lozan Meydanı hatları ile Atatürk Lisesi tramvay durağından tramvay hattına aktarma yapılarak Alsancak ve Halkapınar bölgesine ulaşılacak.

KAHRAMANLAR-İŞÇİLER CADDESİ BÖLGESİ:

251 No'lu Halkapınar Metro-Konak hattı iptal edilerek 951 No'lu Kahramanlar-Konak ring hattı hizmete açılacak.Şair Eşref Bulvarı üzerinden hizmet veren 252 No'lu Halkapınar Metro 2-Konak hattı ise iptal edilecek.

Ayrıca Talatpaşa Bulvarı üzerinden hizmet veren 253 No'lu hattın son durağı Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi'ne alınacak. Hattın güzergahı Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi yönünde Şehitler Caddesi'ni takiben İşçiler Caddesi'ni kullanacak şekilde düzenlenecek.