İzmir'de Eylül ayında konut satışları azaldı

İZMİR'deki konut satışları, 2018 yılı Eylül ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 18.1 oranında azalarak 6 bin 207 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2017 yılı Eylül ayında İzmir'de 7 bin 575 olan konut satışı, 2018 yılı Eylül ayında yüzde 18.1 oranında azalarak 6 bin 207'de kaldı. İzmir'de ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.8 oranında azalarak 691 oldu. Eylül ayında satışı yapılan konutların yüzde 11'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 45'ini ilk satış, yüzde 55'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 45'ini ilk satış, yüzde 55'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA İLK SIRADA

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2018 Eylül ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2018 Eylül ayında Buca'da 724 konut satılırken, Karşıyaka'da 688, Çiğli'de 496, Torbalı'da 485, Karabağlar'da 463, Menemen'de 410, Bornova'da 337, Konak'ta 303 ve Bayraklı'da 254 konut satışı yapıldı. Tüm ilçelerde 2018 Eylül ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre düştü.

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