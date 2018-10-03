İzmir'de en fazla karpuzun fiyatı arttı

İZMİR'de eylül ayında, bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 75.32 ile karpuz oldu. Bu ürünü yüzde 43.86'lık artışla sivri biber, yüzde 40.07 ile domates takip etti.

Türkiye genelinde Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.75 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18.61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.50 artış gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU KARPUZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eylül ayında geçen aya göre fiyatı en fazla yükselen ürün yüzde 75.32'lik artışla karpuz oldu. Karpuzu, yüzde 43.86'lık artışla sivri biber, yüzde 40.07 ile domates, yüzde 26.70 ile salça ve yüzde 23.84'lük artışla çamaşır makinesi takip etti.

EN ÇOK LİMON UCUZLADI

İzmir'de Eylül ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi. Eylül ayında limon fiyatı yüzde 26.70 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 11.11 düşen araba kiralama ücreti ile fiyatı yüzde 11.03 düşen kuru soğan izledi.

İZMİR, ()

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