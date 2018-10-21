İzmir'de CHP'den ilçelere 210, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 6 başvuru

İZMİR'de kesin olmayan listeye göre Büyükşehir Belediyesi için 6 kişi aday adaylık bşavurusunda bulundu. İlçe belediye başkanlıkları için dosya verenlerin sayısı ise 209'u buldu. Mevcut belediye başkanlarından 9'u, aday adaylık dosyasını henüz vermedi. Belediye başkan aday adaylığı için en fazla talep Bornova için geldi. Meclis üyeliği adaylığında ise rekor 100 kişi ile şuan için Bayraklı'da. Başvuru yapanlardan yalnızca 27'sinin kadın olması, dikkat çeken bir başka ayrıntı.

İzmir'de CHP'den belediye başkan aday adayı olmak isteyenler, başvurularını yapmayı sürdürüyor. Daha önce aday adayları için son başvuru tarihi 19 Ekim Cuma olarak açıklanmış, ancak takvim son anda uzatılmıştı. Fakat partililerin büyük bölümü, aday adaylık dosyalarını bağlı bulundukları ilçelerde, örgüte teslim etti. Kesin olmayan listeye göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığına şuana kadar 6 kişi başvuruda bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP eski milletvekillerinden Musa Çam ve Canan Arıtman, Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın, Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak ve CHP eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye talip oldu.

İLÇE BAŞKANLARI GÖREVİ BIRAKTI

İzmir'de CHP'nin 12 ilçe başkanı, aday adaylık için başvuru dosyalarını teslim etti. Buna göre Çiğli eski İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, Menderes eski İlçe Başkanı Ahmet Pala, Aliağa eski İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Çeşme eski İlçe Başkanı Ekrem Oran, Tire eski İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, Karaburun eski İlçe Başkanı Bülent Çumçum, Seferihisar eski İlçe Başkanı İsmail Yetişkin, Beydağ eski İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar, Bergama eski İlçe Başkanı Mehmet Canbaz, Dikili eski İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, görevlerini bırakarak kendi ilçelerinde belediye başkan aday adayı oldu. Güzelbahçe eski İlçe Başkanı Kazım Çam ise, belediye meclis üyesi olmak için başkanlıktan istifa etti.

9 BELEDİYE BAŞKANI BAŞVURU YAPMADI

İzmir'de 8 ilçe belediye başkanı ise henüz başvuru yapmadı. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, aday adaylık başvurusunda bulunmadı. Görevdeki milletvelleri ve belediye başkanlarının talip oldukları görev için başvuru zorunluluğunun olmadığı da vurgulandı.

BAŞKANLIK İÇİN BORNOVA, MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN BAYRAKLI

Belediye başkan aday adaylığı için en çok başvuru Bornova'ya yapıldı. Mevcut Başkan Olgun Atila'nın yanı sıra 13 isim daha, Bornova için başvuru dosyalarını teslim etti. AK Partili Saliha Özçınar'ın belediye başkanı olduğu Kiraz'da ise şuana kadar CHP'den yalnızca Salim Özkarakaş, belediye başkan adaylığına talip oldu. Meclis üyeliği için ise rekor Bayraklı'da. Şuana kadar tam 100 kişi meclis üyeliği için dosya verdi.

KADINLAR ÇEKİMSER KALDI

Belediye başkan aday adaylıkları için kadınların çekimser kalması dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi için tek kadın aday Canan Arıtman oldu. İlçe belediye başkan aday adaylıklarına ise 25 kadın başvuru yaptı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın yanı sıra, CHP eski İl Sekreteri Birgül Değirmenci ile Şehrazat Mercan, dosyalarını teslim etti.

Kesin olmayan listeye göre ilçe belediye başkan aedaylığı için başvuru yapanlar şunlar:

Aliağa: Özcan Durmaz, Barış Eroğlu, Erol Güngör, Remzi Özcan, Osman Murat, Ümit Devran, Ulviye Öztürk, Zeki Küçükakyüz

Balçova: Banu Gençkan, Hüseyin Çorlu, Yusuf Kurt, Ergin Akman

Bayındır: Ufuk Sesli, Ali Sahit Erişen

Bayraklı: Hatice Tatlı, Serdar Sandal, Murat Haluk Öncel, Hasan Karabağ, Songül Gök, Pınar Susmuş, Gamze Gül Çamur, Ahmet Doğan, Cemal Kerim Mehmethanoğlu, Vahap Yılmaz, Cindi Canpolat, Kerim Özer

Bergama: Salih Özçiftçi, Hasan Hüseyin Kuşçu, Akın Yasa

Beydağ: Feridun Yılmazlar, Vasfi Şentürk

Bornova: Olgun Atilla, Bülent Çetinkaya, Okan Karlıdağ, Ethem İnal, Hatice Zeybek, Efkan Muhtar, Ender Kırmızı, Volkan Bakkallar, Ali Sözer, Buket Mertoğlu Gürpınar, Onur Koçanalı, Nusret Doğan Albayrak, Mustafa İduğ, Coşkun Çiftlik,

Buca: Levent Piriştina, Ercan Tatı, Suat Nezir, Aysun Önal Uyar, Erkut Tamay, Zeki Karaoğlu, İsmail Bekiroğlu, Levent Bendeş, Barış Özreçber, Hasan Nebi, Remzi Akdemir

Çeşme: Ekrem Oran, Onur Saatli, Gülseli Saatli, Hakan Dolakay, Nükhet Akyıldız, Hakkı Berksu, Nilüfer Etkin, Mehmet Görgün, Nedim Gümüş

Çiğli: Hasan Arslan, Cemal Doğan, Umut Barış Ballıkaya, Kemal Yıldız, Gürbüz Bal, Semra Aksu, İbrahim Büyükgöl, Behçet Köymen

Dikili: Mustafa Tosun, İsmail Hakkı Şener, Adil Kırgöz, Uğur Özcan, Rıza Gök, Saygın İkiz, İsmail Canpolat, Haydar Eren, Ali Asker Koç, Gazi Akıncı, Gökmen Ulu

Foça: Günal Biçer, Fatih Gürbüz, Gökalp Müstecaplıoğlu, Osman Yurtseven, Saniye Bora Fıçı, Gülderen Özafacan Zeğerek, Gürol Türkmentepe

Gaziemir: Halil İbrahim Şenol, Abdurrahim Nursoy, Muzaffer Kapı, Bülent Zenginobuz, Yüksel Demirsoy

Güzelbahçe: Mustafa İnce, Alpay Kandemir, Uğur Yelekli, Nilay Kökkılınç, Sibel Parmaksız, Hüseyin Vatansever

Karabağlar: Muhittin Selvitopu, Mehmet Şakir Başak, Heval Savaş Kaya, Polat Manduz, Fahri Elmas, Sıtkı Kürüm, Kadir Sinan, Yusuf Boydaş

Karaburun: Bülent Çumçum, Celal Benlioğlu, Serdar Yasa, Hamdi Yavuz, Dinçer Özlüoğlu, İlkay Girgin Erdoğan, Bülent Gültekin, Yaşar Datlı, Cem Balkan, Hüseyin Oğuz

Karşıyaka: Ali Engin, Cihan Türsen, Taha Okan, İsfahan Naki, Serdar Yavaşoğlu, Turabi Değerli

Kemalpaşa: Bülent Oray, Rıdvan Karakayalı, Metin Aras, Sibel Bezci, Vedat Uğur, Muharrem Bayraktar, Ünsal Atmaca, Ahmet Cemil Balyeli, Talat Özışık, Ahmet Özken, Ahmet Palandöken

Kınık: Ahmet Özkan, Ahmet İnanlar, Murat Tosun, Ferruh Bodur

Kiraz: Salim Özkarakaş,

Konak: Sema Pekdaş, Birgül Değirmenci, Mehmet Türkbay, Murat Erginci, Safiye Zengin, Hüseyin Saygılı, Sedat Uzunbay, Hakan Tartan, Muhsin Kurt

Menderes: Ahmet Pala, Haydar Topa, Mustafa Öztürk, Mehmet Gürbüz, İbrahim Kara, Erdinç Özdalak, Salih Çiftçi, Zerrin Ak, Mustafa Kayalar

Menemen: Tahir Şahin, Serdar Aksoy, Ömer Güney, Ali Kemal Elitaş

Narlıdere: Celal Yıldız, Hakan Kılıç, Önder Demirdöğen, Ezgi Deniz Urunga, Devrim Kırlangıç

Ödemiş: Mehmet Eriş, Bekir Keskin, Remzi Boyacıoğlu, Mustafa Aydın, Cumhur Şener

Seferihisar: İsmail Yetişkin, Türker Çınar, Mehmet Tuğral, Ahmet Güney, Cengiz Ertekin, Mehmet Şenel, Özen Şenyiğit, Sefer Topçu, Armağan Abacıoğlu

Selçuk: Sevcan Yörük, Filiz Şengel, Vefa Ülgür, Emir Cömert, Hasan Uysal, Mehmet Kuzu, Metin Çıtak

Tire: Hakan Şenoyar, Burak Alp Ersen, Ali Doğu, Yücel Özen

Torbalı: İsmail Uygur, Övünç Demir, Hakkı Güney, Yıldırım Baytekin

Urla: Sibel Uyar, Nurşen Balcı, Bahri Yalaz, İbrahim Burak Oğuz, Murat Gül, Bülent Onat, Bülent İlhan, Kemal Ay, Şehrazat Mercan, Hakan Yiğit, Zeynep Altınok

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