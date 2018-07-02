İzmir'de caz rüzgarı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin sanat etkinlikleri kapsamında sunduğu 'Mogambo Yaz Konserleri' kentte caz rüzgarı estirecek. İzmirliler dünyaca ünlü müzisyenlerin konserlerini ücretsiz olarak izleyebilecek. 4 Temmuz Çarşamba günü Kültürpark Mogambo Gazinosu'nda saat 21.00'de gerçekleşecek ilk buluşmada uluslararası alanda büyük başarılara imza atan caz vokalisti Elif Çağlar sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Mogambo Yaz Konserleri' Türkiye'nin en önemli caz müzisyenlerini İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor. Ücretsiz olarak izlenebilecek caz konserlerinde ilk olarak çarpıcı yorumuyla dikkat çeken besteci, müzisyen ve söz yazarı Elif Çağlar sahne alacak. Mogambo Gazinosu'nda 4 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek konser saat 21.00'de başlayacak. Yaz konserleri kapsamında 26 Temmuz'da Flapper Swing, 2 Ağustos'ta ise Uninvited Jazz Band sahne alacak.

Hem Türkiye'de hem de uluslararası çapta başarılı bir işe imza atan, Türkiye'nin söz-müzik ve aranjmanlarının tamamını kendisi yapan ilk kadın caz vokalisti olan, üçüncü albümünü, nu-DC Records etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunan Elif Çağlar İzmir'de sahneye çıkacak. Bratislava Caz Günleri, Priştine Caz Festivali, One Love Festivali ve Lüksemburg Autumn Leaves Caz Festivali gibi dünyanın farklı yerlerinde birçok prestijli mekan ve festivalde sahne alan sanatçı, albümünün tanıtım konserini 4 Temmuz'da Mogambo Gazinosu'nda gerçekleştirecek.

1930'LAR ESİNTİSİ

Django Reinhardt ve Stephane Grappelli ve Sidney Bechet'nin izinden giden akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing 1920 ve 1930'ların caz standartlarını kendi tarzlarıyla harmanlayarak yorumlayacak. Ritim gitar, solo gitar, kontrabas, soprano saksofon ve vokalden oluşan grup dinleyicilerine o dönemin atmosferini 26 Temmuz'da Mogambo Gazinosu'nda yaşatacak.

CAZ, BLUES, GYPSİE BİR ARADA

Yolculuğuna İstiklal Caddesi'nde çalarak başlayan Uninvited Jazz Band çeşitli ülkelerden rengârenk müzisyenleri ve çeşit çeşit enstrümanları bünyesinde barındırıyor. Caz, blues ve gypsie tarzı müzik yapan grup topladığı büyük beğeniyle ülkenin önemli caz müzik mekanlarının aranan isimleri arasında yer alıyor. Early-jazz ve early-swing eserlerinin bambaşka bir yorumla sunulacağı bu konser 2 Ağustosta Mogambo Gazinosu'nda olacak.

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