İzmir'de bir haftalık bayram coşkusu

İZMİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin bir haftaya yaydığı şenliklerle kutlandı. İzmirli 18 rock grubunun çalıp çocukların eşlik ettiği Barış Manço şarkıları da İzmir'i inletti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de 7 günlük çok özel etkinliklerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu oyun parkurları ve atölyeler ile birbirinden renkli konserler ve animasyon gösterileri, Kültürpark'ı bayram yerine çevirdi. Kent Kütüphanesi'nde 'Muzaffer İzgü Çocuk Şenliği', Beydağ'dan Çeşme'ye kadar 19 ilçede de köy şenlikleri düzenlendi. İzmirli çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle eğlenceye doydu.

Kültürpark Fuar Alanı'nda kurulan özel oyun parkurlarında da kaydırak, şişme dart-frizbi, halka geçirme, canlı langırt, şişme zıpzıp, kombo oyun parkı, gladyatör ve sumo güreşi oyunları yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans, Ritim ve Bale Grubu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahalle Orkestrası ile Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi İşaret Dili Topluluğu Engelsiz Koro konser ve gösterilerinin yanı sıra, 'İzmir'in Çocukları' adıyla bir araya gelen İzmirli 18 rock grubunun seslendirdiği Barış Manço şarkıları, şenliğe ayrı bir renk kattı. Animasyon gösterilerinin de yer aldığı şenlikte keşfetmeye meraklı çocuklar için Bilim TIR'ı etkinlikleri de yer aldı. Aracı ziyaret eden çocuklar burada insan iskeleti, DNA modeli, plazma küresi, periskop, çubuk mıknatıs, çarklar ve diskler, çoklu radyometre ve hareketli dinazorı görme ve inceleme fırsatı buldu. Evrenin sırlarını merak eden çocuklar için ise Uzay Çadırı kuruldu.

Şenlikte çocukların ilgisini çeken etkinliklerden biri de çocuk atölyeleri oldu. Atölyelere katılan çocuklar, sanal gerçeklik ile Fruit Ninja Oyunu oynadı, sanal gerçeklik ve pedallı bisiklet ile doğa içinde bisiklet yarışına katılan ve yine sanal simülatör ile okçuluk, uçuş, rollercoester deneyimi yaşadı. Meyve Pili, 12 D Sinema Gösterimi, Sıvı Transfer, Görüntü, Duman, Yerküre, Taş Küre, Dijital Mikroskop, Makey Makey ve Fosil Sergisi atölyeleri de çocuklar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Etkinliklerde çocuklara pop-corn, pamuk şeker, kağıt helva, dondurma ve macun ikramı yapıldı; çocuklar kelimenin tam anlamıyla bayram etti.

Kültürpark'ta akşama kadar süren etkinliklere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da katıldı.

İZMİR, ()

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