İzmir'de, 'Balkan Konyalılar Derneği' kurulacak

İZMİR'de yaşayan Konyalılar ve Balkan göçmenleri, güçlerini ortak bir dernek kurarak birleştirme kararı aldı.

Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu'nun Buca'da bulunan genel merkezi Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak ve bağlı dernek başkanlarını ağırladı. Göçmenlerin meşhur Balkan böreği ikramı eşliğinde gerçekleşen ziyarette büyük çoğunluğu Konya-Karaman çevresinden iskân edilmiş olan Balkan Türklerinin atadan akrabalık bağlarının bulunduğu Konyalılarla bir 'Balkan Konyalılar Derneği' kurulması konusunda prensip kararı alındı. Kurulacak derneğin tüzük işlemleri için de Konyalılar Federasyonu avukatı Mehmet Enes Devebacak görevlendirildi.

Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu (ULUBALDEF) Başkanı Ekrem Selimler, "Bugün burada tarihsel akrabalık bağlarımız olan Konyalıları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Konyalılar ve Balkan Göçmenleri kardeştir, akrabadır. Balkan Türklerinin çoğunluğunun anavatanı Konya'dır. Hepimiz Karaman Beyliği'nden geliyoruz. Bu akrabalık ilişkilerine rağmen bugüne kadar ilişkilerin daha öteye taşınması için asgari çalışmalar yapılmamış, gereken özen ne yazık ki gösterilmemiştir. Balkanlardan İzmir'e gelen bizler ve Konya'dan İzmir'e gelen Konyalılar güzel bir sinerji yakaladık. Önümüzdeki günlerde İzmir'in tanınmış Girit ailelerinden olan Sayın Cem Kavur'un başkanlığında ortaklaşa 'Balkan Konyalılar Derneği'ni kuracağız. İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak da yaptığı konuşmada "Muhacirlerin büyük çoğunluğunun aslı Karamanoğlu Beyliğine dayanmaktadır. Osmanlı'nın Türkleştirme Politikasıyla sınır ve uç bölgelerinin güvenliği için seçkin Türk Ailelerin sınır bölgelere yerleştirilmesi sonucu muhacirlerin Selanik civarlarına kadar gittikleri tarihi belgelerde mevcuttur. Bugün burada çok isabetli bir girişimde bulunuyoruz. Atalarımız aynı topraktan, biz aynı insanlarız, soyumuz aynı kökten. Çok güzel bir dayanışma, birliktelik olacak inşallah. Zaten İzmir'e de göçle gelen muhacirler ve Konyalılar uzun süre aynı mahallelerde yaşamış, İzmir'de de birbirlerine yakın durmuşlardır. Şu an Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu'nun Buca'da bulunan genel merkezindeyiz. Buca'da da Konyalılar ve muhacirler nüfus olarak çoğunlukta ve bir arada yaşamaktadır. Sayın başkan bugün bize göçmen böreklerini ikram etti. Bu böreklere çok aşinayım. Göçmen böreklerini annem sıklıkla yapardı. Çünkü Kadifekale doğumluyum. O dönem Kadifekale muhacir ve Konyalı ağırlıktaydı. İzmir tarihine baktığımızda da Konyalı ve muhacirlerin İzmir'de de aynı bölgelerde yoğunlukta bulunduğunu görürüz.

Aynı kökten gelen ve İzmir'de de birbirlerine geçmiş halde aynı mahallelerde yaşayan bu iki grubun artık bir platformda buluşma vakti gelmiştir. Bu yakın bağlar inşallah 'Balkan Konyalılar Derneği' ile daha kurumsal bir yapıya kavuşacak. Kurulacak olan yeni derneğin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İZMİR, ()

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