İzmir'de, bağ evinden hırsızlığa 3 gözaltı

İZMİR'in Menemen ilçesinde bir bağ evinde hırsızlık yapan 3 kişi gözaltına alındı.Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kesik Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 1 jeneratör, 1 kömür sobası, 2 pvc kapı, 2 demir kapı, 2 pvc pencere, 1 ocak, 1 mutfak tüpü ve çok sayıda demir çubuk çalınması üzerine çalışma başlattı. Eşyaların yüklendiği kamyoneti tespit eden ekipler, bir hurdacı dükkanına baskın yaptı. Operasyonda, şüpheliler D.G., S.B. ve Z.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.G.'nin, jandarmadaki sorgusunda olayı itiraf ettiği öğrenildi.Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.