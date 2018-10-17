İzmir'de, aranan 243 kişi yakalandı

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 243 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8- 14 Ekim arasında İzmir genelinde denetim yaptı. Denetimlerde...

İzmir'de, aranan 243 kişi yakalandı

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 243 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8- 14 Ekim arasında İzmir genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 15 bin 497 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 243 kişi yakalandı. Şüpheliler arasındaki 9 kişinin, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler, 443 araç ile 248 motosikleti de inceledi. Yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 39 mermi, 4 fişek, 114 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Davut CAN / İZMİR, ()

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