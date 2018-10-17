İzmir'de, aranan 243 kişi yakalandı

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 243 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8- 14 Ekim arasında İzmir genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 15 bin 497 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 243 kişi yakalandı. Şüpheliler arasındaki 9 kişinin, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler, 443 araç ile 248 motosikleti de inceledi. Yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 39 mermi, 4 fişek, 114 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Davut CAN / İZMİR, ()