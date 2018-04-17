İzmir'de Ak Partili Kaya'dan stat eleştirisine, drone görüntülü yanıt

İZMİR, ()- AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun pazar günü Tire Stadı'nın açılışında sarf ettiği "Kentin en işlek yerlerine, tek yeşil alanlara, hem Güzelyalı'ya, hem de Karşıyaka'ya stat yapılmaya kalkıldı. Bunun yanlış olduğunu, trafiği kilitleyeceğini bangır bangır bağırdık. Dinlemediler" sözlerine yanıt verdi. Göztepe ve Karşıyaka statlarınındaki inşaat çalışmalarının drone görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, "Bangır bangır yapıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tire Stadı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "2011 seçimleri arifesinde o zamanki spordan sorumlu devlet bakanının odasında oturduk, Örnekköy’de 35 bin kişilik stadı yapmak ve bu stadın bedeli dört kurum birlikte 5’er milyon dolar verme taahhüdünde bulunarak kapıdan çıktık. Sene 2018, o stat tarih oldu, yapılmadı. Kentin en işlek yerlerine, tek yeşil alanlara, hem Güzelyalı’ya, hem de Karşıyaka’ya stat yapılmaya kalkıldı. Bunun yanlış olduğunu, trafiği kilitleyeceğini bangır bangır bağırdık. Dinlemediler" dedi.

'BANGIR BANGIR YAPIYORUZ'

Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da bu sözlere Göztepe ve Karşıyaka statlarınındaki inşaat çalışmalarını drone ile görüntüleyerek yanıt verdi. İnşaatın hızla sürdüğü tribünlerin yükseldiği görüntüleri müzik eşliğinde klip hazırlayarak ssoyal medya adreslerinden paylaşan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Sayın Aziz Kocaoğlu şöyle demiş; 'Kentin en işlek yerlerine, tek nefes alacağı yerlere, hem Güzelyalı'ya, hem de Karşıyaka'ya stat yapılmaya kalkılıyor. Bunun yanlış olduğunu bangır bangır bağırdık, dinlemediler.' Sayın Kocaoğlu, bu stadyumların yapılmasını istemediğinizi, bunun için bangır bangır bağırmaktan da öte davalar açıp engellemeye çalıştığınızı tüm İzmir biliyor. İstemediğinizi anlatmak için daha ne yapabilirsiniz ki zaten. İstemiyorsunuz, anladık. Bu üç stadyumun da şu andaki mevcut yerlerine yapılmasını isteyenler, kulüplerimizdir ve armalara sevdalı İzmirli hemşehrilerimizdir. Eğer engellemeseydiniz, İzmir'in üç stadyumu da şimdiye kadar çoktan hizmete açılmış olurdu. Ama siz ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, biz bu stadyumları yapacağımıza söz vermiştik ve yapıyoruz. Siz bangır bangır 'istemezük yapmayın' diye bağırdıkça, biz de bangır bangır 'yapıyoruz' demeye, YILDIRIM hızıyla İzmir'e hizmet etmeye devam edeceğiz."

FOTOĞRAFLI