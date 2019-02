İzmir'de 460 bin öğrenciye böbrek sağlığı eğitimi verilecek

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı (TBV) arasında, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 460 bin öğrenciye, aşırı tuz ve şeker tüketiminin böbrek sağlığına etkilerinin anlatılıp, eğitimlerin verileceği 'Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları ile Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme Hayat Tarzı Önerileri Eğitim Projesi' için protokol imzalandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı işbirliğinde yürütülecek olan 'Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları ile Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme Hayat Tarzı Önerileri Eğitim Projesi' kapsamında yaklaşık 460 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine verilecek eğitimler için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Yaptığımız bir araştırmaya göre 9-11 yaş grubu ilkokul öğrencilerinin çocukluk çağındaki obezite ile mücadelede en önemli hedef kitle olduğunu algıladık. O zamandan beri de İstanbul başta olmak üzere şu anda Trakya'nın üç ilinde protokollerimizi gerçekleştirdik. İzmir'de de yapmış olduğumuz bu protokol çerçevesinde çocuk obezitesinin ve üç temel tüketimin mücadelesini yapıyoruz. Şeker böbrek sağlığını yüzde 38 oranında tetikliyor, yüzde 28 oranında tetikleyen tuz, üçüncüsü de yüzde 10 oranında etkileyen trans yağlar. Her yıl 1.8 milyon çocuk obez sayısı yüzde 8 oranında artıyor. Bunu ivedilikle aşağı çekmemiz lazım" dedi.

Türkiye'de yeni eğitim döneminde 15 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak olan Trafik Işıkları Projesi'nden de bahseden Erk, "Bana göre bu proje ile Türkiye'de bir milat yapıldı. Okul kantinlerinde uygulamaya kısmen geçilen ve yeni eğitim döneminde 15 Eylül'den itibaren resmen uygulamaya geçecek bir proje. Projeyi ambalajlı gıdaların içerik etiketlerinde şeker ve tuz miktarlarını daha dikkat çekici hale getirmek için başlattık. Trafik ışığı renklerinin gıda ambalajlarına uyarlanması gibi oldukça basit bir temele dayanan bu projede, yiyeceğin veya içeceğin her 100 gramındaki tuz ve şeker içeriğinin miktarı vurgulanıyor. Buna göre her 100 gramında 1.5 gramdan daha fazla tuz ile 22.5 gramdan daha fazla şeker bulunan gıdalar kırmızı renkle belirtiliyor. Kırmızı uyarı, söz konusu ürünün tüketilmemesi veya oldukça sınırlı tüketilmesi gereğini işaret ediyor. Sarı renkli uyarı, her 100 gramında en az 0.3 en fazla 1.5 gram tuz ile en az 5, en fazla 22,5 gram şeker içeren gıdaları kapsıyor. Bu tür yiyeceklerin ve içeceklerin dikkatle tüketilmesi öneriliyor. Yeşil renkli uyarı ise güvenle tüketilebilecek ürünleri kapsıyor" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eğitimlerin çocuklar tarafından fazla tüketilen hazır gıdaların ve şeker ilave edilmiş içeceklerin zararları hakkında onları bilinçlendirmesi adına çok faydalı olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak önceliğimiz gözümüzden sakındığımız evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirmektir. Sağlıklı bir nesil sağlıklı bir toplum demektir. Çocuklarımızın sık tükettiği içeceklerdeki şeker miktarı hiç düşünmediğiniz kadar yüksek olabiliyor. Bu konuda anne babalar ve öğretmenlerimiz de çocuklarımızı doğru yönlendirmeliyiz. Çocukların obeziteye karşı, aşırı şeker ve tuz kullanımına karşı dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Özellikle kantinlerimizde ve yemekhanelerimizde çocuklarımızın beslenme hususlarını hem öğrenci ve öğretmenlerimize hem de velilerimize aktarıp bu bilinci ve farkındalığı oluşturmayı amaçladık. Bununla birlikte son dönemlerde çocuklarda oluşan obeziteye ve diyabetik hastalıklara dikkat çekmek ve bunu minimize etmek istiyoruz. İzmir'de bir farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Böbrek Vakfı ile birlikte eğitmenlerimizin okul öğretmenlerine bilgi aktarımı ile öğrencilerde bilinç oluşturulacak. Ders programının dışında özellikle velilere yönelik bir çalışma olacak, ders içerisinde de öğretmenlerimiz bu konulara değinecek."

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve TBV Başkanı Timur Erk arasında imzalanan protokol sonrası, projenin ilk eğitimi TBV Proje Koordinatörü Ayşe Onat, diyetisyen Çağla Dağ, diyetisyen Gökçen Efe Aydın eşliğinde Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Böbrek sağlığının korunmasına ilişkin erken yaşlarda farkındalığı arttırmak adına bilgi ve bilinç kazandırmayı amaçlayan projenin ilk ayağı Alsancak Melih Özakat İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Güzelyalı Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek. Eğitimlerde sunulan şeker afişi ile gazlı içeceklerde, soğuk çaylarda, meyve sularında, aromalı sütlerdeki şeker miktarı gösterilerek, öğrenciler bu konuda bilgilendirilecek.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erhan Erk, protokol imza töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye plaket takdim edip, kendi yazdığı kimya kitabını hediye etti.

