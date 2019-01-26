İzmir'de 4 ilçede su kesintisi

İZMİR'in Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova ile Karabağlar ilçelerinde 14 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi ile Çağdaş Sokak üzerinde bulunan ana isale hattında meydana gelen arızayı tamir edecek. Bu nedenle 28 Ocak Pazartesi günü saat 21.00 ile 30 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 arasında Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçelerinin tamamı ile Karabağlar ilçesinde Fahrettin Altay Mahallesi'nin bir kesiminde (Oyak Sitesi'nin deniz tarafında kalan alt kesimlerde) su kesintisi yapılacak.

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