İzmir Çevreyolu'ndaki köprüden düşen adam öldü

İZMİR'in Buca ilçesinde, İzmir Çevreyolu'ndaki metrelerce yükseklikte bulunan köprüden düşen G.T. hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 206/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre G.T., İzmir Çevreyolu'nda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikteki köprüden toprak zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan G.T.'yi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde G.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çevredeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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