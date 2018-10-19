İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'den 5 kişi talip oldu

İZMİR’de Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için CHP’de 5 kişi resmi başvurusunu il başkanlığına yaptı. Aday adayları arasında CHP eski İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın olması da dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklaması, CHP’de birçok ismin yarışa katılmasına neden oldu. CHP İzmir İl Başkanlığı’na şu ana kadar 5 başvuru yapıldı. Bergama eski Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak, geçen günlerde aday adaylık dosyasını il başkanlığına teslim etti. Durak ve Taşkın’ın ardından CHP İzmir eski milletvekili Musa Çam da Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Türkiye’nin 3’üncü büyük kentinde belediye başkanlık görevine talip olan bir diğer isim ise CHP İzmir eski milletvekili Canan Arıtman. Arıtman, aday adaylık başvuru dosyasını teslim etti. Öte yandan CHP eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş da yine Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı yarışına katılan isimlerden oldu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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