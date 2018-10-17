İzmir Barosu’nda seçim için geri sayım

İZMİR Barosu'nun 20-21 Ekim tarihlerinde yapılacak olan seçimlerinde, 4 farklı gruptan 5 aday yarışacak. 9 bin üyesi bulunan Baro’da, adaylar meslektaşlarını ikna etmeye çalışacak.

İzmir Barosu seçimlerine sayılı günler kaldı. Avukatlar, Baro’nun yeni yönetimini belirlemek üzere 20-21 Ekim tarihlerinde sandık başında olacak. 9 bin üyesi bulunan Baro’da adaylar, 20 Ekim Cumartesi günü meslektaşlarını ikna etmek için son kez konuşacak, projelerini açıklayacak. 21 Ekim Pazar günü seçim yapılacak. Baro için 4 grup, 5 aday yarışacak. İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile yine yönetim kurulu üyesi olan eski Genel Sekreter Atalay Aksay, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına seçime katılacak. Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı ise Özkan Yücel. Bu yıl seçimlere ilk kez katılacak olan Yenilikçi Avukatlar Grubu'nun adayı ise Muhammet Özekes. Baro seçimlerine Milliyetçi Avukatlar Grubu adına da Ömer Fatih Şimdi yarışacak. Adaylar, seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

‘KAZANAN İZMİR BAROSU OLSUN’

İzmir Barosu Başkan Vekili ve aynı zamanda başkan adayı olan Mustafa Çetin, çok iyi bir seçim süreci geçirdiklerini belirtti. Çalışma yaptıkları süre zarfında hiçbir aday aleyhine konuşmadıklarını söyleyen Çetin, "Meslektaşlarımızın bize teveccühünün olduğunu gördük. Tüm aday arkadaşlara başarılar diliyorum. Kazanan İzmir Barosu olsun" diye konuştu.

‘BİZİM KADAR SKOR YAPAN YOK’

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına seçime katılan Atalay Aksay, "Bizim kadar skor yapan yoktur sanırım. 2 bin 237 ofis gezdik. 6’şarlı gruplardan oluşan 10 ekibimiz sahada dolaşıyor. Genç meslektaşlara ulaştık, onların taleplerini aldık. Meslektaşlarımızın hepsine gitmeye çalışıyoruz. Bildirgelerimiz herkese ulaştı. İlçeleri dolaşıyoruz" dedi.

‘KIRILMA NOKTASI BEKLİYORUM’

Yenilikçi Avukatlar Grubu'nun adayı ise Muhammet Özekes de çalışmaları sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Elimizden geldiğince koşturuyoruz. Başladığımız noktadan çok iyi yerdeyiz. Ben bir kırılma noktası bekliyorum. Bu nedenle fark atarak kazanacağımızı düşünüyorum. Ama yeni bir oluşumuz, sürpriz yapmayı düşünüyoruz. Bu nedenle koşturuyoruz. İzmir’de çok çekişmeli bir yarış yaşanacak."

‘BARO’YU KİLİTLEYECEK GÖRÜŞ AYRILIĞI OLMAYACAK’

Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun adayı Ömer Fatih Şimdi, "Yönetim kurulu içerisinde hiçbir kavgaya müsaade etmeyeceğiz. Baro’yu kilitleyecek görüş ayrılığı olmayacak. Listemizdeki bütün meslektaşlarımız, adliye koridorlarından geliyor. Hepimiz sorunların çözümü için tek yumruk olacağız ve çalışacağız" diye konuştu.

'SEÇİMİ KAZANARAK SALONDAN AYRILACAĞIZ'

Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Özkan Yücel de son ana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Oldukça yoğun bir destek ile seçimlere giriyoruz. Herkes 21'inin akşamına kadar 'Ben kazanıyorum' diyebilir. Ama pazar akşamı Çağdaş Avukatlar Grubu olarak seçimi kazanarak, oradan ayrılacağız. Kendi meslektaşına bile sözünü duyuramayan ya da kendi avukatının bile duyabileceği, aklında kalabilen bir söz söylemeyen bir İzmir Barosu ile karşı karşıyayız. Bu İzmir gibi aydınlık bir kentte, meslektaşlarımızı derinden üzüyor."

20-21 Ekim’de Kültürpark 4 No’lu Holde yapılacak olan seçimler, saat 11.00’de başlayacak.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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