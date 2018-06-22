İzmir Barosu sandık güvenliği merkezi kurdu

İZMİR Barosu, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde sandıklarda yaşanabilecek sorunların çözümü için sandık güvenliği merkezi kurdu.

Yaklaşık iki aydır düzenlediği sandık güvenliği eğitimleri ile 300’den fazla avukata ve ilgi duyan çok sayıda yurttaşa sandık güvenliği eğitimi veren İzmir Barosu, 24 Haziran günü oluşturacağı sandık güvenliği merkezi ile sandıklarda yaşanması olası sorunlara hukuki destek sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Barosu Başkan Vekili Av. Mustafa Çetin, sandıklarda yaşanması olası sorunlara hukuki destek sağlamak amacıyla yaklaşık iki aydan bu yana düzenlenen sandık güvenliği eğitimlerine 300’den fazla avukatın katıldığını, daha önceki seçimlerde eğitim alanlarla birlikte bu sayının çok daha fazla olduğunu söyledi. Av. Çetin, "24 Haziran’da İzmir Barosu’nda kurulan sandık güvenliği merkezimizde görevli meslektaşlarımızın koordinasyonunda sandıklarda yaşanabilecek sorunlara ivedilikle hukuki destek sağlayacağız" dedi. Seçim sürecinin hukuki anlamda güvenli şekilde yürümesi için bu alanda eğitim almış avukatların olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Av. Mustafa Çetin, Oy ve Ötesi ve Sensiz Olmaz Hareketi ile de koordineli çalıştıklarını söyledi. Av. Mustafa Çetin sandıklarda sorun yaşayan yurttaşların ve müşahitlerin 0 232 463 00 14 numaralı telefondan İzmir Barosu Sandık Güvenliği Merkezi’ni sabahtan itibaren arayabileceklerini ifade etti.

İZMİR, ()

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