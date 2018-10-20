İzmir Barosu'nda seçim heyecanı

İZMİR Barosu'nda, başkanlık için 5 adayın yarışacağı olağan genel kurul başladı. Genel kurulun ilk gününde adaylar konuşma yaptı.

İzmir Barosu'nun olağan genel kurulu, Kültürpark'taki 4 No'lu Hol'de bugün başladı. Gündem gereğince önce başkanlık divanı seçildi, tahmini bütçe ve bütçe kararnamesinin karara bağlanmasının ardından, başkan adayları konuşma yaptı. Yarın yapılacak seçimde, iki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile yine yönetim kurulu üyesi olan eski Genel Sekreter Atalay Aksay, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan ise Ömer Fatih Şimdi yarışacak.

Yarın saat 09.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek oy verme işlemi sonrasında, 9 bin üyesi bulunan İzmir Barosu'nun yeni başkanı belli olacak.

Davut CAN / İZMİR, ()

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