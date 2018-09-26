İZKA'dan 2 projeye destek

İZMİR'in Ödemiş Belediyesi'nin 'Tarihe Yolculuk' projesiyle, proje ortağı olduğu 'AKTİFİZ (Aktif Yaş Alma İzmir)' projesine, İzmir Kalkınma Ajansı'ndan (İZKA) 1 milyon 86 bin 706.25 TL destek sağlandı.

İZKA, Ödemiş Belediyesi'nin 'Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı' kapsamında 'Tarihe Yolculuk' projesine ayrıca Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan ilçe belediyesinin de proje ortağı olduğu 'Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Mali Destek Programı'na destek sağlandı. Son dönemde yıkılmak üzere olan tescilli yapının restorasyonunu yapılarak, bölgenin kültür turizmine yönelik cazibe merkezi haline gelmesinin sağlanacağı belirtildi. Binanın, geleneksel el işiyle kenti tanıtan organik ürünlerin satışının yapılacağı merkez olarak düzenlenerek turizme açılacağı kaydedildi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), )

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AKTİFİZ PROJESİ NEDİR?

Ödemiş Belediyesi proje ortağı olarak Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan AKTİFİZ Projesi kapsamında, Türkiye'de aktif ve sağlıklı yaş almada destekleyici dijital teknolojilere uyum sağlanması hedefleniyor. Bu projeyle ilçede 60 yaş ve üzeri bireylerin sağlık takibini yaparak olağan dışı durumlarda ilgili merkezlere uyarı gönderen teknolojik altyapının pilot düzeyde uygulanması amacıyla, akıllı yaşlı bakım hizmetleriyle entegre çalışacak örnek bir akıllı aktif yaşlanma merkezinin kurulması amaçlanıyor. Proje kapsamında, Mutahhar Şerif Başoğlu Huzur Evi bahçesinde bulunan, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Barınma Evi tahsis edilecek.