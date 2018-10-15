İzinsiz av malzemesi satan işyerine jandarmadan baskın

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),() - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde izinsiz av ve tıbbi malzeme satışı yapan işyerine yönelik operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi. İlçeye bağlı Gökal beldesinde izin belgesi olmadan tıbbi malzeme, av tüfeği ve kurusıkı tabanca fişeği ile av malzemeleri satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Beldedeki bir markette yapılan aramada 313 ilaç, 167 enjektör, 6 hamilelik testi, 3 serum hortumu, 116 balık ağı, 85 misina ipi, 36 kasnak, 80 torpil, 48 havai fişek, 1045 kurusıkı tabanca fişeği, 50 av tüfeği ses kartuşu, 1186 av tüfeği kartuşu, bir ruhsatsız tabanca ve silaha ait 107 mermi ele geçirildi. Yakalanan kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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