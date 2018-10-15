İzimirli dağcılar Simav'ın zirvesinde kamp kurdu, stres attı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine 16 kilometre mesafedeki 1450 rakımlı Gölcük Milli Parkı, geçen hafta sonu İzmirli dağcıları ağırladı.

İzmir Dokuz Eylül Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DEDAK) üyeleri geçen hafta sonu otobüsle geldikleri Simav'ın zirvesinde kamp yapıp, keyifli bir hafta sonu geçirdi. 56 kişilik DEDAK üyesinin bir kısmı yeşilin binbir tonunun sergilendiği Gölcük Krater Gölü'nde balık avlarken bir kısmı göl çevresindeki yürüyüş parkurunda gezinti yapmayı tercih etti, bir kısmı da zirveye tırmanarak bayrak asıp, stres attı. DEDAK Kulübü Başkanı Baki Demir, kulüp üyeleri olarak her yıl ekim ayını Türkiye'nin değişik bölgelerini ziyaret edip, kamp kurarak geçirdiklerini bildirdi. Demir, bu yılki etkinlikleri için Simav'ın dillere destan 1450 rakımlı Gölcük Milli Parkı'nı seçmekle ne kadar isabetli bir karar vermiş olduklarını buraya geldiklerinde anladıklarını söyledi.

Simav Gölcük Milli Parkı'nın Bolu'nun Abant'ını aratmadığını ifade eden Demir, "56 üyemizle geldiğimiz Gölcük'de harika bir hafta sonu geçirdik. Üyelerimizin bir kısmı krater gölde balık avlamayı tercih ederken bir kısmımız yürüyüş parkurunda tur attı, bir kısım dağcı arkadaşımız da 1450 rakımlı zirveye tırmanarak hem stres attı hem de zirveye bayrak dikti. Tüm İzmir halkını ve doğa severleri Simav'ı ve 1450 rakımlı Gölcük Milli Parkı'nı keşfetmeye davet ediyorum. Simav gerçekten keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet" diye konuştu.

DEDAK üyesi 56 dağcı geçen cuma günü akşam saatlerinde geldikleri Simav'dan pazar günü akşam saatlerinde mutlu bir şekilde ayrıldı. DEDAK üyeleri gelecek yıl gerçekleştirecekleri ekim ayı etkinliği için yine Simav'a gidecek.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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