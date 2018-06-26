İZİKAD 10 yaşında

İZMİR İş Kadınları Derneği (İZİKAD), kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü bir otelde düzenlenen gece ile kutladı. Aegean Band'in sahne aldığı gecede, Gülence Projesi kapsamında kız öğrencilerin eğitimi için kaynak da toplandı.

Başkan Huriye Serter ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğini üstlendiği geceye çeşitli dernek temsilcileri ve konuklar katıldı. İZİKAD'ın hayata geçirdiği Gülence Projesi kapsamında satışa çıkarılan 'Gülenceler', konuklar tarafından satın alınarak kız öğrencilerin eğitimi için destek sağlandı. Yapılan çekilişlerle çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, katılımcılara teşekkür ederek İZİKAD'ın 10 yılda hayata geçirdiği projeleri anlattı. Düzenledikleri birçok sosyal faaliyetle İZİKAD'ın özellikle kadınlar için fark yarattıklarını ifade eden Serter, İzmir İş Kadınları Derneği olarak kadınların iş hayatında daha aktif rol alması için birçok proje ürettiklerini söyledi. Hayata geçirdikleri projelerle gerek iş hayatında olan gerek yeni bir iş kurmak isteyen kadınlara destek olduklarını belirten Serter, "İZİKAD olarak kadınların hem iş hayatında hem de toplumda hak ettiği konumda bulunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle ve ziyaretlerle yaptığımız projeleri duyurmaya, gerekli destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Geriye dönüp baktığımızda İZİKAD olarak 10 yılı geride bırakırken yaptığımız her iş ve dokunduğumuz her hayat için çok gurur duyduğumuzu ifade etmeliyim. Sadece iş hayatındaki kadınlar için değil, henüz öğrenim aşamasındaki arkadaşlarımızın eğitimleri için burs sağlamak adına hayata geçirdiğimiz Gülence Projesi gibi sosyal faaliyetlerde de yer almayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte hem var olan projelerimize devam edeceğiz hem de yepyeni projeler ve işbirlikleriyle adımızı daha fazla duyuracağız" dedi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Toplu Foto

02)Huriye - Bedri Serter

03)Nalan Karakaç, Misket Dikmen

04)Nur Kıvrak-Ceyhan Karadayı

05)Sibel Gübüz

06)Figen Bayülken

07)Sezen Beyli

08)Mağder Mısırlı

09)Özlem Ünsoy

10) Can- Uğurcan Muğan

11) Makbule- Kubilay Elagöz

12)Nilüfer Barış Erdem, İkbal Kaya, Ayla Alkan, Zühal Düyan

13)Nilge Demirtaş

14)Faruk Uçar

15)Aylin Süphandağlı, Zeynep Gürel

16)Serap Özöktem

17)Beste Mutlu, Ebru Tanrıöğen

18)Banu Bayraktar, Ayşe Elçi, Şebnem Tekin

19)Merve Ece Sarıavcı

20)Nursel Altınkaynak, Nilhan Antitoros

21)Simten Civel

22) Zübeyde- Reşit Nacar

23)B. Esra Aslanertik

24)Sinem -Ertuğ Meçik

25)Serkan-Arzu Hızal, Deniz- Armağan Akpaklar

26) Tülay Yazgan, Şafak Özpoyraz

27) Huriye Serter