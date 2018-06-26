İZİKAD 10 yaşında

İZMİR İş Kadınları Derneği (İZİKAD), kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü bir otelde düzenlenen gece ile kutladı. Aegean Band'in sahne aldığı gecede, Gülence Projesi kapsamında kız öğrencilerin eğitimi için kaynak da toplandı.
Başkan Huriye Serter ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğini üstlendiği geceye çeşitli dernek temsilcileri ve konuklar katıldı. İZİKAD'ın hayata geçirdiği Gülence Projesi kapsamında satışa çıkarılan 'Gülenceler', konuklar tarafından satın alınarak kız öğrencilerin eğitimi için destek sağlandı. Yapılan çekilişlerle çeşitli hediyeler dağıtıldı.
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, katılımcılara teşekkür ederek İZİKAD'ın 10 yılda hayata geçirdiği projeleri anlattı. Düzenledikleri birçok sosyal faaliyetle İZİKAD'ın özellikle kadınlar için fark yarattıklarını ifade eden Serter, İzmir İş Kadınları Derneği olarak kadınların iş hayatında daha aktif rol alması için birçok proje ürettiklerini söyledi. Hayata geçirdikleri projelerle gerek iş hayatında olan gerek yeni bir iş kurmak isteyen kadınlara destek olduklarını belirten Serter, "İZİKAD olarak kadınların hem iş hayatında hem de toplumda hak ettiği konumda bulunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle ve ziyaretlerle yaptığımız projeleri duyurmaya, gerekli destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Geriye dönüp baktığımızda İZİKAD olarak 10 yılı geride bırakırken yaptığımız her iş ve dokunduğumuz her hayat için çok gurur duyduğumuzu ifade etmeliyim. Sadece iş hayatındaki kadınlar için değil, henüz öğrenim aşamasındaki arkadaşlarımızın eğitimleri için burs sağlamak adına hayata geçirdiğimiz Gülence Projesi gibi sosyal faaliyetlerde de yer almayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte hem var olan projelerimize devam edeceğiz hem de yepyeni projeler ve işbirlikleriyle adımızı daha fazla duyuracağız" dedi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Toplu Foto
02)Huriye - Bedri Serter
03)Nalan Karakaç, Misket Dikmen
04)Nur Kıvrak-Ceyhan Karadayı
05)Sibel Gübüz
06)Figen Bayülken
07)Sezen Beyli
08)Mağder Mısırlı
09)Özlem Ünsoy
10) Can- Uğurcan Muğan
11) Makbule- Kubilay Elagöz
12)Nilüfer Barış Erdem, İkbal Kaya, Ayla Alkan, Zühal Düyan
13)Nilge Demirtaş
14)Faruk Uçar
15)Aylin Süphandağlı, Zeynep Gürel
16)Serap Özöktem
17)Beste Mutlu, Ebru Tanrıöğen
18)Banu Bayraktar, Ayşe Elçi, Şebnem Tekin
19)Merve Ece Sarıavcı
20)Nursel Altınkaynak, Nilhan Antitoros
21)Simten Civel
22) Zübeyde- Reşit Nacar
23)B. Esra Aslanertik
24)Sinem -Ertuğ Meçik
25)Serkan-Arzu Hızal, Deniz- Armağan Akpaklar
26) Tülay Yazgan, Şafak Özpoyraz
27) Huriye Serter