İZDOB 'Carmina Burana' balesi ile sezonu açacak

İZMİR Devlet Opera ve Balesi'nin (İZDOB) 2018- 2019 sezonunu 1 Ekim'de 'Carmina Burana' balesi ile açacağı bildirildi.

1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde binlerce sanatseverin beğeni ile izlediği 'Carmina Burana' balesi, 1 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. İZDOB yeni sezonda 7 opera, 1 operet, 8 bale, 1 kantat, 3 çocuk oyunu ile onlarca konseri İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunacak. Geçen yıllarda olduğu gibi Elhamra Sahnesi'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait Sabancı Kültür Sarayı, Bornova Kültür Merkezi'nde, Ege Üniversitesi'ne ait Atatürk Kültür Merkezi, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda da etkinlikler sunulacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 2018- 2019 sezonunda sahneleyeceği yeni eserler ise şöyle:

"Pietro Mascagni'nin 'Cavalleria Rusticana' ve Ruggiero Leoncavallo'nun 'Palyaçolar' adlı operaları 23 Ekim'den itibaren İzmirli sanatseverlerin izlenimine sunulacak. Şef Tulio Gagliardo ve Vladimir Lungu yönetiminde sahnelenecek olan eserlerin rejisini Haldun Özörten üstlenecek. Piyotr Ilyic Çaykovski'nin ölümsüz balesi 'Fındıkkıran' ise 22 Aralık'ta prömiyerini yapacak. Eser, şef Tolga Taviş yönetiminde ve Mehmet Balkan koreografisiyle sahnelenecek.

9 Ocak'tan itibaren sahnelenecek olan Johann Sebastian Bach'ın 'Kahve Kantatı' sezon boyunca sanatseverlerin izlenimine sunulacak. Ülkemizde ilk kez sunulacak olan 'Zarzuela' ise 23 Şubat'ta prömiyer yapacak. Gösteri, İspanyol ulusal şarkılarının en seçkin örneklerinin büyük orkestra ve danslar eşliğinde sahnelemesi olarak İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Zarzuela Akşamı, Tulio Gagliardo yönetiminde konuk İspanyol koreograf Carlos Vilan'ın sahne düzeni ile sahnelenecek. Gioacchino Donizetti'nin dünya opera sahnelerinde en çok oynanan eserlerin başında gelen 'Lucia di Lammermoor' operası ise 11 Nisan'dan başlayarak operaseverlerin beğenisine sunulacak. Eseri, şef Alessando Cedrone yönetecek."

SAHNELENMEYE DEVAM EDECEKLER

Geçen sezonlarda sahnelenen ve bu sezonda da yinelenecek eserler şöyle:

Giacomo Rossini'nin komik operası Sevil Berberi, Carl Orff'un aynı adlı eserinin müziği ve Robert North'un koreografisiyle sahnelenecek olan 'Carmina Burana' balesi bu sezonda sahnelenmeye devam edecek. 'Bach Alla Turca ve Dansın Rengi' adlı birer perdelik baleler sezon programı içinde yer alacak. Çaykovski'nin çeşitli eserlerinden alınan ve Tolga Taviş tarafından düzenlenen müziği eşliğinde sahnelenmekte olan 'Romeo ile Juliette' balesi bu sezonda da devam edecek. Geçen sezon prömiyeri yapılan Giuseppe Verdi'nin 'La Forza del Destino' adlı operasının sahnelemesi sürdürülecek. Birkaç yıldır oynanmakta olan Tolga Taviş'in 'Hekimoğlu' adlı operası yinelenmeye devam edecek. Mozart operaları içinde önemli bir yere sahip Don Giovanni operası da programda yer bulacak. 'Minyatür' ve 'Gece' adlarıyla sahnelenen birer perdelik baleler yine sezon programında yer alıyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin geleneksel hale getirdiği ve Alsancak Rotary Kulübü işbirliğiyle yapılmakta olan Ulusal Genç Solistler Yarışması bu sezonda da yapılmaya devam edecek."

İZDOB'un bu sezon programında yer alan çocuk oyunları ise, "Murat Cem Orhon'un müziği Zeynep Ergüven'in metni ile Şekeronya ve Hülya Nüfusçu'nun çeşitli bale müziklerini kullanarak sahneye koyacağı 'Kırmızı Çiçeğin Rüyası' adlı çocuk balesi ve Haldun Özörten'in 'Sihirli Dünya' adlı çocuk oyunu" olarak duyuruldu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF