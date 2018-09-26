İzcilerden, Başkan Çolakbayrakdar'a ziyaret

ERCİYES İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti. Spora verdikleri öneme değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Sporcularımıza destek olmaya ve izciliğe ilgi duyan gençlerimize yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” dedi.

Erciyes İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Haydar Rayman ve kulüp bünyesindeki izciler Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kulüp Başkanı Haydar Rayman tarafından Başkan Çolakbayrakdar'a izci fuları ve plaket hediye edildi. Spora verdikleri öneme değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Sporcularımıza destek olmaya ve izciliğe ilgi duyan gençlerimize yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” dedi. Sporun insan hayatındaki önemine de vurgu yapan Çolakbayrakdar, “Eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Bunlardan biri olan spor, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürebilmesi için olmazsa olmazıdır. Bundan dolayı Kocasinan Belediyesi olarak spor ile ilgili bütün etkinliklerimize elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bundan sonrada spora ve sporcuya destek olmaya ve izciliğe ilgi duyan gençlerimize yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

FOTOLU