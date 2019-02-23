İzci öğrencilerden doğa yürüyüşü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu Yavrukurt Kümesi tarafından 4.5 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.

Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni İzci Lideri Yusuf İzzettin Kelek nezaretinde 16 minik izci ve 4 izci gönüllüsü ile birlikte Aşağı Yoncaağaç ve Kutluhallar köyü istikametine doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yusuf İzzettin Kelek, Yavrukurt Kümesi ile birlikte araçlarla Aşağı Yoncaağaç köyüne ulaştıklarını, oradan da Kutluhallar Köyü istikametine gidiş-geliş 4.5 kilometre süren doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi. Kelek, "Yürüyüşü tamamlayan grubumuz Aşağı Yoncaağaç köyü Piyade Mesire Alanı olarak adlandırılan bölgede toplanarak müzik eşliğinde eğlenip zeka oyunları oynadı. Daha sonra ise izcilerimize ekmek arası sucuk ikram edildi. Etkinliğin ardından izci öğrenciler bölgede topluca çevre temizliği yaptılar. Doğa yürüyüşü yavrukurtlarımızın doğayı yakından tanımaları, yürüyüş düzenini, yürüyüşe çıkarken alınacak malzemelerin belirlenmesi ve yürüyüş güzergahının belirlenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenmeleri açısından çok yararlı geçti" dedi.