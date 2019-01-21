İZBAN’daki son görüşmeden de sonuç çıkmadı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığıyla işletilen İZBAN’da, önceki gün yapılan görüşmeden sonuç alınamadı.

İzmir’de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN’da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, işçilerin geçen 10 Aralık'ta başlattığı grev, 9 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2 ay süreyle ertelendi. İZBAN bünyesinde çalışan personelin yeniden iş başı yapmasının ardından, tren seferleri başladı. Seferler devam ederken, işçilerin bağlı bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi ile İZBAN yönetimi arasında da, görüşmeler sürdü. Sendika ile İZBAN yönetimi arasındaki görüşmelerden sonuç alınmadı. İZBAN yönetiminin, sendikaya grev devam ederken önerdiği, ardından geri çektikleri yüzde 26’lık teklifi yeniden önerdikleri öğrenildi. Ancak sendika ile İZBAN arasındaki bir görüş birliğine varılamadığı kaydedildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün (pazar) düzenlediği basın toplantısında, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Akşamdan sabaha çözülür" demişti.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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