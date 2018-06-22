İZBAN'dan Selçuk için yaz uygulaması

İZMİR'de, banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN, İzmir'in Selçuk ilçesine ulaşımı daha da kolaylaştırmak ve yaz döneminde artan yolcu talebine yanıt vermek amacıyla Selçuk-Tepeköy arasındaki günlük sefer sayısını 20'den 26'ya yükseltti.

Yeni planlamaya göre Tepeköy'den ilk sefer 06.25'te, son sefer 22.05'te gerçekleştirilecek. elçuk'tan ise ilk tren 05:50'de yola çıkarken, son tren 21:25'te hareket edecek. Selçuk'tan hareket eden tüm trenler, Tepeköy-Cumaovası setleri ile entegre çalışacak. Uygulama kış dönemine kadar devam edecek.

İZBAN'in hat uzunluğunu 110 kilometreden 136'ya çıkaran Selçuk hattı, 8 Eylül 2017 tarihinde hizmete girmiş, İzmir'in güney hattındaki en uç noktalardan biri olan Selçuk İstasyonu sayesinde, UNESCO Kültür Mirası içerisinde yer alan Efes Antik Kenti'ne ulaşım çok kolay bir hale gelirken, turizm cenneti Kuşadası'nın da İzmir'e bir adım daha yakınlaşması sağlanmıştı. Öte yadan, İZBAN'ın Bergama'ya kadar uzamasını sağlayacak çalışmalar da bir yandan devam ediyor. Bergama hattı devreye girdiğinde hat uzunluğu 185 kilometreye ulaşacak. Bir anlamda iki kültür başkenti Bergama ile Efes arasında raylardan oluşan 185 bin metrelik bir kültür köprüsü kurulacak.

İZMİR, ()

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