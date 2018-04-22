İZBAN'dan çocuklar için fidan

İZMİR'de toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN'ın Çiğli'deki merkez binasının bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir koru oluşturuldu ve dikilen her fidana personelin çocuklarının isimleri verildi.

İZBAN, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çiğli'deki ana merkezinin bahçesinde çocuklar için bir koru oluşturdu. Dikilen her fidana ise İZBAN'da görev yapan personelin çocuklarının isimleri verildi. 'Çocuklarımız için daha yeşil bir dünya' temasıyla düzenlenen fidan dikme töreni festival havasında yapıldı. 200'e yakın çocuk önce anne-babalarıyla birlikte fidanları dikip can suyunu verdi. İp atlayıp, sek sek oynayan, boyamalar yapan, ellerindeki 23 Nisan bayraklarıyla İZBAN'ın bahçesinde gönüllerince koşan çocuklar keyifli ve coşkulu bir gün geçirdi.

İZMİR, ()

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