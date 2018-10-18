İZBAN'da arabulucu görüşmeleri de sonuç vermedi

İZMİR'de toplu ulaşımın en önemli halkalarından biri olan İZBAN'da, işveren ile sendika arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecende, arabulucu görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Arabulucunun uyuşmazlık tutanağını yetkili olan Demiryol-İş'e göndermesinin ardından, sendika 6 gün içerisinde grev ilanını asacak.

İzmir'in şehir içi ulaşımındaki en büyük yükü taşıyan İZBAN'da, makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olmak üzere toplamda 338 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. İşverenin yüzde 12 ile 16 arasında zam teklifine karşı, Türk-İş'e bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) yüzde 28 zam talebinde bulundu.

2 yılı kapsayan ve 63 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi taslağında, taraflar 39 madde üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak ücret ile ilgili maddelerde anlaşma sağlanamadı. Sendika ile işveren arasında günler süren görüşmeler, arabulucu aşamasında da sonuç vermedi. Sendika, uyuşmazlık tutanağını aldıktan sonra, 6 gün içerisinde grev ilanını asacak. Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işverenin yeni bir ücret teklifi yapmadığını ve görüşmelerde bir yere varamadıklarını söyledi. Görüşmelerde enflasyon rakamlarını hatırlattıklarını, ancak işverenin zam oranında bir değişiklik yapmadığını kaydeden Hüseyin Ervüz, "Öyle görünüyor ki asgari ücret önümüzdeki yıl 2 bin lira olacak. Durum böyleyken bu insanlar neden sözleşme yapıyorlar, onu anlamak mümkün değil" dedi.

'SÖZLEŞMEYE İMZA ATMAMIZI BEKLEMEYİN'

İşverenin kabul edilmesi mümkün olmayan bir teklif ile geldiğini savunan Hüseyin Ervüz, "Belediye iktisadi teşebbüslerinde ikramiyeler yılda 112 gün üzerinden ödeniyor. Buna karşın bize teklif edilen birinci yıla 90 ikinci yıla 95 gün. Bizim anlaşmazlıklarımızın temel nedenlerinden biri ikramiyeler. Yine makinistler için sürücü tazminatları istedik çünkü bu kişiler risk altında çalışıyor. Ayrıca vardiya tazminatı da istiyoruz. Fakat taleplerimiz karşılıksız kaldı. Çalışanların refah seviyesini, en azından enflasyon karşısında korumak zorundalar. Sadece geçtiğimiz aydan yüzde 9.20 kayıp var. Çalışanlar enflasyon altında eziliyor. Durum böyleyken kimse bizden bu sözleşmeye imza atmamızı beklemesin" diye konuştu. İşverenin teklifi olursa, her zaman görüşmeye hazır olduklarını belirten Ervüz, ancak yaptıkları görüşmelerde edindiği izlenimin kendisine umut vermediğini aktardı. 8 Kasım 2016'da yapılan grevi anımsatan Ervüz, İzmir halkına sıkıntı verme amacında olmadıklarını fakat işverenin tavrı nedeniyle kendilerine farklı bir çıkış yolunun kalmadığını söyledi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yasal sürenin dolduğunu dile getiren Ervüz, "Arabulucu raporunu görevli makama teslim edecek. Bu rapor teslim edildikten ve uyuşmazlık tutanağını aldıktan sonra, grev kararını alma zorunluluğumuz var" dedi.

İZBAN'da 2016 yılında da grev kararı alınmış, 8 gün boyunca banliyö trenleri çalışmamıştı. Yapılan görüşmelerin ardından uzlaşmaya varılmış ve grev sonlandırılmıştı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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